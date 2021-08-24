美魔女攻頂下山　玉手變紅蕃薯　醫：防曬四寶不可少

隨著疫情微解封，外出踏青民眾日益增加，台中市張姓婦人日前揪團挑戰合歡東峰，原本成功攻頂後開心下山，回家後竟發現纖纖玉手秒變乳豬手，全身發燙更是十分難受，同仁戲稱「美魔女媽媽變身紅孩兒」，醫師提醒，高山地區紫外線強烈，外出必備防曬四寶，不僅預防曬傷，也能降低罹患皮膚癌風險。

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張姓婦人雖已年近五十，但因保養得宜，是朋友眼中的美魔女代表，日前她號召同好攀登合歡東峰，一行人浩浩蕩蕩出發，她自恃當天氣候涼爽，還有微風輕拂，下車後僅穿著T恤就隨隊攻頂，兩個多小時下來，拍了許多美照，返家後卻發現雙手及肩頸曬得紅通通，讓她徹夜難眠，不斷沖水降溫、毛巾冰敷後，狀況才稍稍好轉。

亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹指出，夏季一到，門診就會陸續出現曬傷症狀患者，一問之下，發現多數人都認為：「山上很涼啊」、「太陽沒有很大」，或者「只是走路一下而已，應該沒關係吧？」其實，若沒有做好防曬工作，恐怕已暴露在嚴重紫外線曬傷範圍。

方心禹表示，「曬傷」指的是皮膚發炎反應，輕則發紅發癢、腫脹疼痛，嚴重的話，會形成水泡，引起發燒、畏寒，休克等全身性不適，甚至會變異成皮膚癌，造成永久性傷害。

尤其高山地區因空氣稀薄，過濾紫外線的效果較差，根據研究，海拔每上升300公尺，紫外線的強度平均會增加4%，如以海拔3千公尺高山為例，紫外線的強度會比在平地高40%，一旦沒有做好防曬，短短幾分鐘可能就會「烤」成紅蕃薯。

方心禹建議，若有登高計畫，務必事先準備好帽子、陽傘及長袖長褲輕薄衣物，同時依據每人膚質敏感度需求，選對防曬乳液產品(並非指數越高越好)，上述四項物品可以降低大幅降低曬傷風險，萬一真的不幸曬傷，可先使用具鎮定及保濕效果保養品、毛巾冰敷及補充水分應急，切忌戳破水泡或誤信牙膏、美白乳液等錯誤用法，以免二度刺激皮膚，造成患部惡化或病變，享受健康陽光一「夏」。