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與蔡英文同梯！專欄作家昨打疫苗今身亡　高端回應了

▲桃園一名陸姓作家，驚傳昨日施打高端疫苗後，今出現不適緊急送往醫院，但到院前已經不幸死亡。（圖/食藥署提供）
▲桃園一名陸姓作家，驚傳昨日施打高端疫苗後，今出現不適緊急送往醫院，但到院前已經不幸死亡。（圖/食藥署提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-24 15:30:46｜2021-08-24 15:33:37

高端疫苗從昨（23）日開始施打，桃園一名陸姓網路專欄作家，驚傳昨日施打後，今早出現不適症狀，被緊急送往醫院，但到院前已經不幸死亡。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步可能是有心肌梗塞的可能性，不過是到院前死亡，所以要由經過司法相驗，由檢察官做司法判定。

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對於被指出有民眾接種完高端後不幸身亡，高端也在今天下午3點多發出聲明（全文如下）：依據本日(8/24)中央疫情指揮中心記者會內容，截至8/23止，國內已施打高端疫苗約16.9萬劑，並出現一例民眾於施打後死亡案例。

陳時中指揮官指出該民眾有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，但確切原因仍需司法判定。對於此一不幸事件，本公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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