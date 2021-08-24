高端疫苗首傳接種後猝死　蔡壁如：應循科學完成三期試驗

國產高端疫苗昨日開放民眾施打，但是今（24）日傳出桃園一名陸姓專欄作家昨接種高端疫苗後死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步掌握初步可能是心肌梗塞，但需要交由司法相驗。台灣民眾黨立委蔡壁如呼籲，高端疫苗應該依循科學正規模式做完三期人體試驗，讓台灣第一支國產疫苗能光明正大的打入國際市場





我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡壁如表示，今天中午傳出陸姓專欄作家疑似因為接種高端疫苗猝逝事件，她認為一切都應該等醫學報告確認死因之後再說，願死者安息。蔡壁如呼籲所有有影響力的政治人物或是意見領袖，都不應該在這個時候拿這個的不幸的事件作為政治攻防，更不應該幸災樂禍。





蔡壁如也指出，發展國產疫苗是一條不容易的路，更是台灣必須走的路，期待讓科學說話，不要再政治操弄這個議題，也不應該淪於義和團式的民粹主義。高端疫苗應依循科學正規模式做完三期人體試驗，讓台灣第一支國產疫苗能光明正大的打入國際市場，這才是真正的台灣之光。









