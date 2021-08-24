紐西蘭、越南延長封城　防疫策略遇Delta病毒失靈

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儘管防疫策略受到質疑，紐西蘭總理阿爾登23日仍堅持採取清零的策略，表示「我們知道清零策略過去是成功的，因此目前國家防疫策略仍會朝完全消除病毒為方針，並持續提高施打率。根據《BBC報導》，紐西蘭疫情一直控制得相當好，但完全施打率只有19%左右，與其他OECD國家比較相對落後。此外，紐西蘭邊境管制一直沒有鬆懈，阿爾登先前曾表示邊境將持續封鎖到年底，直到全民施打率提高到一定程度才會開放免隔離旅遊。COVID-19應變組長克里斯（Chris Hipkins）則表示，目前清零是政府採取的防疫方向，但也承認新一波疫情讓目前的防護措施變得越來越不足以應對，也越來越不穩固，「這將影響國家未來長遠的佈局，我們遲早必須變得更開放」。
越南也是全球首屈一指的防疫模範生，在去年一整年確診數幾乎維持在個位數，靠的也是迅速嚴格的封城措施和邊境封鎖，但越南疫情在今年5月出現變化，並於6月開始急劇飆升，近幾日每日新增病例更屢屢破萬。因應新一波疫情，越南當局宣布於23日起升級胡志明市封城措施直到9月6日，部分疫情警戒區民眾被要求待在家中不可外出，當局甚至動員警力和軍隊進駐鄰里協助配送食物給隔離中的民眾。
《外交家》指出，胡志明市在過去數週已經實施封城措施，包括禁止2人以上群聚、民眾非必要採買不得外出等，但疫情卻不見好轉。越南去年一整年的確診病例僅1500例，現在卻已經躍升至逼近35萬。越南去年靠出色的防疫成為東南亞疫情下唯一經濟保持正成長的國家，不過現在預計今年GDP要成長6%的目標恐將難以達成。
紐西蘭和越南出現新一波本土疫情讓過去成功的防疫策略受到檢視，兩國一直採取高強度的防疫手腕，用快速嚴格的封城措施和邊境管制阻止疫情傳播。然而，這樣的措施在面對傳染力更高的Delta變種病毒後卻逐漸失靈，再加上兩國的施打率都偏低讓疫情更難控制，實施封城的防疫策略在去年雖可以有效控制疫情，現在卻未必見效反而可能重挫經濟。
其中，最好的例子就是馬來西亞。該國去年同樣被視為防疫模範生，但今年面對Delta疫情實施封城的頭兩個月確診數量不但未減反而一再創下新高，直到近日才有稍微緩和的跡象。但在此期間馬來西亞民生大受影響，民間更出現「白旗運動」和「黑旗運動」，大批不滿民眾上街要求政府為防疫不力負責，最終直接導致首相慕尤丁請辭。有鑒於此，不少國家包括新加坡、澳洲等為避免經濟長期受到封城措施衝擊也都開始轉而採取「與病毒共存」的長期作戰策略，不再採取「清零」的抗疫手段，而著重在提高施打率降低重症案例，同時兼顧經濟發展。
根據《Our World In data》統計，目前紐西蘭一劑施打率為33.7%、二劑施打率則為19.4%；越南一劑施打率約15%、二劑施打率低於2%，為東南亞國家中最低。《外交家》報導指出，東南亞包括越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨等目前面臨新疫情危機，其中很大原因就是Delta變種病毒傳染性高加上疫苗施打率低，讓第一年的成功抗疫故事破滅，「2021將成為這些國家真正疫情爆發的一年」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。