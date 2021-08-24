P聯盟／限定商品搭配專屬球迷福利　攻城獅季票開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
LIONATION系列商品外型設計採用WINDY CITY字樣與會員專屬的藍紫色電路板LOGO強調屬地主義氛圍，並以國外大學「兄弟會」為靈感來源，象徵攻城獅球團邀請獅紫軍們一同加入屬於新竹的獅子國度。
季票組合商品包含LIONATION外套、球衣、帽T、短T、老帽、攻城獅聯名籃球、高國豪新人王搖頭公仔(未來會市售)、攻城獅主場微型積木(未來會市售)。攻城獅球團本季季票共規劃7種席位，為提供球迷更多元的選擇，本屆會員方案中，獅心瘋區、獅吼區、特區、普通區將開放獅紫軍選擇「季票商品組合」與「純座位季票」兩種方案，各季票區域享有不同等級的會員福利，更詳細售票資訊請參考拓元網路售票系統。
去年攻城獅球團於季末規劃多元球迷活動，包含球星驚喜來電與球迷互動、與球星共進早餐、賽前練球參訪、球迷參與球星個人訓練等活動。未來此類型活動將保留固定名額提供季票會員參與，盼透過獨一無二的球迷體驗強化與獅紫軍的情感連結，並提升會員的專屬尊榮感與歸屬感。
本季球團規劃季票組合專屬商品與季票會員獨家服務，包含購物與活動福利，所有會員皆具備季後賽/冠軍賽門票優先購權利。VIP場邊席/場邊席季票售價分別是$49,999元與$39,999元，該等級會員可享有全館商品8折、購物金6,000元、生日禮金500元等優惠好禮，除此之外，在生日當週還可獲得攻城獅球星親自錄製祝賀影片，作為最具紀念意義的生日禮物；且有機會親臨主場賽後記者會現場，體驗賽後球員最真實情緒！
新竹街口攻城獅於上賽季寫下6,317人次進場，季票會員約佔4%。高景炎總經理認為此佔比還有大幅的進步空間，並表示：「我們的目標是未來季票球迷能佔總進場人數的30%，希望『看攻城獅賽事』有機會成為居民週末娛樂的固定行程之一，未來球團也有機會與新竹地區景點、美食相關的旅遊產業合作，一同提升整體新竹地區旅遊發展的多元性，這將會是攻城獅球團的一大里程碑！」