非洲豬瘟肉品入台現破口　賴士葆：官員說完負責就沒下文

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先是海巡署查獲154隻未檢疫品種貓，接著是大量帶有非洲豬瘟的豬肉製品，讓國民黨立委賴士葆忍不住痛批，不要說蘇貞昌震怒飆罵關務署，所有人看了也很想加入飆罵的行列，因為已經不知道多少次聽見行政院一再宣揚守住非洲的豬瘟入侵台灣，表示這是很了不起的政績亮點，現在被檢舉出現破口。
賴士葆質疑「政府承諾的食安在哪裡？」，他說，讓人生氣的是所有的豬肉及加工的熱狗、月餅、肉鬆等，即便賣到哪裡都可以查，問題是都已經流入家戶、小吃店、加工廠，早都已吃下肚子，你我都可能吃到。
賴士葆說，蘇貞昌過去到機場檢查防疫作業，又跟蔡英文吃滷肉飯秀，表示守住非洲豬瘟，否則幾千億的養豬產業會垮掉，很不容易。還特別表示機場增加X光機和人力，讓檢查加快。現在關務署說貨運量大，難以提高查驗，若有夾藏，X光機也無法揪出。他更提出質疑，現在的法令竟形同虛設，業者有41筆違規紀錄，卻只要繳清罰款就可以繼續營業，他反問「不知行政官員所司何事？」。
賴士葆更直言，3＋11防疫破口，陳時中說他負責；154隻走私貓被安樂死，陳吉仲說他決定他負責，政務官所說的負責就是應該要下台。不過賴士葆最後酸非洲豬瘟破口誰負責都無所謂了，因為蔡政府的官員一向就是出一張嘴巴表示負責，其他就沒有下文了，當然更沒有下台那麼一回事了。