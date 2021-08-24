T1／謝亞軒加盟新北中信特攻　偶像林智勝驚喜現身

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝亞軒是新世代最受矚目的射手，過去在籃球名校能仁家商和健行科大都是得分主力，還獲選109學年度UBA人氣王，堪稱實力與帥氣外型兼具。今年夏天更在國際舞台大放異彩，六月出征亞洲盃資格賽，對中國隊單場猛飆7記三分彈，豪取25分投出火燙身價。中信特攻擁有這名新生代頂級射手，替打造「新黃金世代」的建隊目標立下良好基石。
中信特攻總教練李逸驊分析，攤開大學層級球員名單，謝亞軒無庸置疑是最頂級的射手，「亞軒在場上帶來的得分能量無庸置疑，我期待他未來能成為陣中最穩定的火力輸出，無論遇到什麼狀況，他都有跳出來穩住局面的能力。」李逸驊表示。
而得知謝亞軒是中信兄弟「大師兄」林智勝的鐵粉，中信特攻球團在雙方簽約這天，還特別安排驚喜橋段，邀請大師兄擔任神秘嘉賓，透過視訊精神喊話。大師兄開口不改幽默個性，先提醒謝亞軒不要太介意網路留言評論，「因為我被罵得更多，都習慣了！」但隨後也話鋒一轉，「我們在同一個集團，以後就是家人！你的約簽下去以後就是職業球員，要以身作則，用實力贏得大家尊重才是真本事！」
有了偶像大師兄的鼓舞，謝亞軒將更堅定從T1踏出職業生涯第一步。隊友、教練、環境到聯盟通通都是嶄新開始，謝亞軒穿上中信特攻球衣，也期許自己能拿出更勝以往的表現，除了得分火侯全面進化，還要朝頂級3D球員的目標前進，「以前『防守』不是大家從我身上看到的焦點，但加入中信特攻，我會拿出更具侵略性的防守態度，請大家期待謝亞軒2.0！」