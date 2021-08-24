彰銀股權6年內處分完畢　台新金續尋銀行、證券併購案

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台新金上半年淨利息收入持續成長，年成長5.0%，而在證券承銷及經紀業務手續費收入倍增的強勁帶動下，淨手續費收入較去年同期成長15.9%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達9.8%，總存款餘額亦有7.6%成長，存放比為79.7%。
在信用卡業務方面，特店家數已突破16萬家，維持市場領先地位，有效卡數亦持續成長近405萬張。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務的月市佔率已於6月份登2.5%新高，上半年累計稅後淨利為8.3億元，年成長逾3倍。
有關資本結構與授信資產品質，台新金與台新銀第2季的資本適足率分別為126.9%及15.1%，資本結構持續穩健；台新銀逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1084.9%，授信資產品質維持良好持續較上個季度提升。
在海外布局進度方面，台新銀泰國曼谷辦事處已於6月28日開業正式對外提供服務；台新銀納閩分行及吉隆坡行銷服務處，則待馬來西亞當地防疫管制緩解後，將可盡速開業；越南隆安分行仍持續申設中。值得一提的是，新加坡分行於4月上旬獲新加坡金融管理局（MAS）同意開辦私人銀行業務，正式進軍新加坡個人金融市場。
此外，台新金已於6月30日完成併購保德信人壽，在8月10日獲准更名為台新人壽，昨日也在台新人壽總部舉辦簡單隆重的揭招儀式，改掛上台新人壽的紅色招牌，林維俊強調台新金將持續注入資源協助其產品研發及提升投資績效，在金控綜效發揮下，成長為全方位的保險公司。
至於資產配置部分，台新金投資長簡展穎說明目前國內投資固定收益59%、海外固收26%、台股8%，未來會降低國內固收水位，擬將海外固定收益水位提高至55至60%，以提高收益，同時因為持續看好下半年台股，擬提高台股水位至10至12%
對於各界關注的彰銀持股處分進度，林維俊重申台新已承諾金管會在6年內處分所有彰銀持股，並自6月開始進行處分，亦不再對彰銀行使股利受配權以外的權利，未來將會以避免影響彰銀股價的方式，適時透過集中市場（含盤後鉅額交易或拍賣）、交換公司債或交換特別股等方式進行處分。
外界也好奇處分後的款項運用，林維俊則說會持續關注市場好的併購案，主要是銀行及證券，「有好的案子會持續關注」但這也跟出售彰銀股權計畫連動。
不過，林維俊也強調，目前彰銀案與財政部的官司仍是進行式，還沒有結束，但雙方同意進行調解，現在就等最高法院指派調解人，並召開調解會議，雙方再進行討論，因此，細節要等開會後再說。