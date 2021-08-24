國定古蹟台中火車站周邊保存區　民代批土匪條款

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文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創表示，目前全台僅「台南五妃廟」完成保存計畫，最後只有周邊鄰近街廓，範圍不會這麼大。另外，「國定古蹟台北府城暨總督府交通局鐵道部保存計畫」即將公告，鄰近北門未來有2棟雙子興大樓要興建，容積也不受影響，今說明會就是希望傾聽民意，最後的規範面積只有定著古蹟周邊街廓，也會回歸地方的都市計畫審議，尊重在地意見。
國民黨市議員李中表示，台中市是文化城，市民樂見臺中火車站劃定為古蹟，但文資局委外的保存計畫，卻用歷史紋理概念將保存範圍擴張到周遭約50公頃空間，這讓周遭的居民人心惶惶。
李中建議，文化部若真有心要做大範圍保存，不要只出一張嘴，請文化部編列1500億元來徵收，或編列每年30億元來做古蹟保存維護。不要打著維護古蹟的名義，卻造成地方發展的限制。
李中說，過去的古蹟認定都是單棟為主，但這次劃定這麼廣大的範圍，已引起區域內民眾恐慌。台中市本身就有都市設計審議委員會，這個委員會包納了環保、交通、景觀等不同的專家學者，台中火車站原本就已有發展計畫在此委員會審查，但由於文資法第38條讓中央文化單位具有更高位的審查權，這嚴重影響原先的都市計畫。請文化部審慎考量；如果真的要蠻幹，請拿錢出來補償在地的民眾，不要用文資法這種霸王條款、土匪條款，讓民眾損失財產而求償無門。
民進黨議員何敏誠、鄭功進、邱素貞也說，文資局這個50公頃保存計畫，實在嚇到太誇張，一定要很嚴肅的說「不要再弄這些」。台中市都發局已有都市計畫、細部計畫、建築規範，好好遵守就好，為何文化部還要插手？希望中央不要再來限制地方發展，台中火車站周邊不活絡，再劃保護區，舊城永遠落入文資遊戲。