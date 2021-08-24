母校體育館命名「麟洋館」　王齊麟：不可思議

勇奪2020東京奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋/王齊麟，今天光榮重返國中母校中山國中，出席羽球館「麟洋館」落成暨歡迎儀式，受到校方、學弟妹熱烈歡迎，中山國中校長周婉玲、台北市教育局長曾燦金等貴賓也現身儀式。麟洋配兩人常保不忘本、回饋之心，這次回到母校，意義非凡，校方特地將新落成星耀樓之羽球館，命名為「麟洋館」，希望藉由兩人奧運金牌力量，勉勵年輕球員，勇於懷抱夢想，朝著榮耀之路邁進，兩人今天也獲校方頒發傑出校友。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-24 16:25:25
國內少有運動場館以運動員名稱命名，李洋/王齊麟為台灣羽壇締造歷史，摘下史上首面奧運金牌，兩人近日也透過鏡頭、媒體跟全民分享這份珍貴榮耀，今天回到母校，對兩人有更深層意義，除了奧運金牌光環加持，學校羽球場館更以兩人名字命名，李洋表示，真的非常榮幸，從沒想過有一天跟國中同學的名字，一起出現在學校場館名稱，王齊麟也有同感，「太不可思議了!」
中山國中是國內羽球強權，也是羽球國手搖籃，李洋/王齊麟兩人於校隊時期，共有三位恩師指導，包含陳金文教練、鄭俊逸教練、謝孟宏教練，兩人為回饋母校，盡一份力，捐贈250打羽球給校隊使用。中山國中除了李洋、王齊麟，本屆參加東京奧運男子單打的王子維也是傑出校友，王子維曾於2017年台北世大運獲得男單金牌。這次新大樓羽球館落成，提供校隊更優質訓練場地，李洋表示，希望學弟妹們可以在麟洋館獲得更好的照顧，為國內比賽好好備戰，爭奪佳績，王齊麟也補充，好的場地對球員來說真的很重要，勉勵學弟妹們學會享受比賽，面對每場賽事都抱著挑戰者心態去爭取勝利。