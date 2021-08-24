疫情居家生活調查出爐　民眾最愛買清潔、食品與休閒視聽

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1.高達63%受訪者表示生活受疫情影響，在居家各空間平均使用時間皆提升，其中客廳與臥室使用時間成長最多，受訪者每天待在客廳的時間相較疫情前平均 4.2 小時，疫情爆發後提升至 6.51 小時，成長55%；臥室平均使用時間也從 7.66 小時提升至近 10小時，成長29%。
2.消費者在玄關消毒物品、淨身或更衣比例高達56%，成為玄關最重要的用途。3.客廳在疫情爆發後用途多元化，除了作為家庭休閒娛樂場所，更是多數人居家運動、與親友視訊及上班辦公的空間。4.臥室是受訪者在疫情期間最喜愛的空間，原因在於自在、可休息、小睡及放鬆，且女性(44%)喜愛比例顯著於男性(35%)。
5.廚房使用次數明顯增加，受訪者每週平均下廚次數從疫情前每週 4.91 次提升至 7.81次，其中 1~3人同住的小家庭下廚次數增加幅度最顯著，成長 66%。
6.受訪者在疫情爆發後最想改造的前三個空間為衛浴(21.5%)、臥室(20.9%)及客廳(20.8%)。7.受訪者最常提及想改造居家空間的原因為「美化空間」及「擴充用途」。8.受訪者在疫情爆發後添購商品前三名依序為家用清潔(57%)、食品(57%)及休閒視聽(26%)。
業者參考調查結果推出周年慶三大主題，企劃「客廳的複合空間」、「臥室的極致療癒」及「餐桌的便利與變化」，以最貼近消費者生活期待的商品與服務，滿足家的無限可能。如電動皮沙發4.4折，入手後可提升客廳休閒娛樂舒適度。高達44%女性最喜愛的臥室，也可藉由添購小件單品，營造房間的愜意放鬆氛圍。另外業者也推出可拆式陶瓷不沾導磁白色鍋具系列，料理後可直接上桌，為便利實用的廚房秘器，單件原價990元起，特價7折。
再來，消毒清潔類也非常夯，如韓國OHELLA Neospin無線浴室清掃機，原價2,580元，特價2,190元，防水設計，續電力達50mins；為輕鬆養成勤洗手習慣，家中可換裝ELPHECO廚房智能免觸碰感應節水器ELPH02W，特價999元；LAURASTAR IGGI瑞士手持蒸汽消毒掛燙機，售價8,800元，標榜5秒消滅病毒。
而隨著疫情趨緩警戒降級，民眾逐漸適應疫後新生活，另一業者特力屋也觀察發現，顧客宅居目的從「防疫安全」也轉為「享受空間」。除了持續重視環境清潔與防疫之外，如何運用更簡單實惠的方式打造療癒、慢活享樂的生活場域，更是消費者關心議題。
因應9月初返校，特力屋8/26-9/28推出「享家生活節」活動，8/26至9/9瞄準開學季推出首波優惠，憑學生證至實體門市購買收納、家具書桌、寢具、家用衣架、檯燈滿2,000元即享9折(可混搭)。返校必備防疫隔板同步熱銷中，助學生族、外宿族一站購足，輕鬆升級質感空間。
而IKEA日前發佈的《全球居家趨勢大調查》，發現平均每5人當中就有2人在疫情期間動手進行居家改造，總結人們心目中理想居家的三大關鍵字有：共享、彈性與療癒。相關商品如LYCKSELE沙發床擁有3種床墊與多款布套可選擇，不僅方便清潔，也可隨不同家庭成員喜好自由變換風格，需要時輕鬆拉出床架就能變身舒適的睡床，讓空間能更靈活的運用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。