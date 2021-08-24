一開放即秒殺！集結全台街舞圈最華麗陣容　巔峰對決之戰

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Red Bull Dance Your Style希望重現街舞風格所象徵的社交和派對氛圍，集結所有熱愛跳舞、音樂、表演的人們，齊聚歡慶這場無差別舞風的交流切磋。這場最OG的尬舞活動一開放索票就立即秒殺！錯過的觀眾，敬請持續鎖定Red Bull Taiwan IG（@RedBullTaiwan），不僅可以搶先看到大師級頂尖舞者的精彩秀舞技，更不會錯過Red Bull Dance Your Style賽後精華回顧。
Red Bull Dance Your Style本身是一個混合所有風格的即興對抗（一對一PK），各種風格的舞者皆可參賽。這種沒有舞風限制的比賽方式意味著每場尬舞都能讓街舞各種風格互相交流切磋。
觀眾可以觀賞到包含breaking、hip-hop、 popping、house、locking和其他的街舞風格。舞者們彼此正面交鋒，配合DJ隨機播放不同曲風來考驗舞者表演的能力，從放克音樂到流行音樂，饒舌到電子樂，經典嘻哈到近期人氣流行排行榜，就像過去在派對裡的感覺一樣，隨著音樂即興尬舞。
集結全台各種街舞風格頂尖舞者，這些舞者多有豐富的國內外參賽Battle經驗，許多更是台灣街舞圈大師級的人物，包含上屆代表台灣前往Dance Your Style世界總決賽出戰的Waacking界重量級人物Maya Chou；曾帶領IP Lockers於《Hip Hop International》世界決賽獲得第7名的YaoBai；被稱為Battle界的大魔王Hip Hop舞者JOY；2019年WOD台灣賽榮獲Upper組冠軍 Improvisation的頂尖House舞者YIN；因《這！就是街舞》奪下亞軍一戰成名的Popping ED…等人強大陣容都將齊聚Dance Your Style台灣大賽，展開沒有舞風限制的對決，讓觀眾可以觀賞到包含Breaking、Hip Hop、 Popping、House、Locking等各種街舞風格的精彩Battle。
不同大多數的街舞比賽，由專業舞者擔任評審進行評分選出贏家。相反的，觀眾扮演重要的角色。Dance Your Style著重表演和台風，以及風格技巧的呈現，讓參賽舞者們更能自由表現出個人獨特風格和個性，贏得現場觀眾青睞。獲得觀眾評分最高的台灣冠軍，將代表台灣出戰於12月4日南非約翰尼斯舉辦的Dance Your Style世界總決賽，與來自30多國的全球頂尖舞者尬舞，這是一場你絕對不能錯過的世紀街舞對決！
Red Bull Dance Your Style台灣大賽相關資訊
日期：9月4日（六）
地點：圓山MAJI 集食行樂廣場（台北市中山區玉門街1號）
註：活動規劃相關規定都將遵循疫情指揮中心防疫指引，落實完善之防疫配套措施，敬請配合，並請安心參與。