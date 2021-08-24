台南兩大館分別引進蒂姆沃克奇幻攝影作品及實境解謎遊戲

隨著疫情解封，民眾緊繃已久的心情緩解，想出遊的心蠢蠢欲動。而台南兩大藝術殿堂不約而同也推出新展與活動，要讓民眾的身心得到放鬆。奇美博物館引進全球重量級展覽「蒂姆．沃克：美妙事物」，不惜重本向英國頂尖博物館「V&A」借展，民眾不用出國就能在台南看到原汁原味、具國際專業水準的超級大展。





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蒂姆．沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，他從時尚圈嶄露頭角，進而成為眾多全球時尚雜誌的御用攝影師。沃克不僅拍攝光鮮亮麗的時尚作品，他更透過源源不絕的創意與充滿觀點的思維，將時尚藝術化，成為一位遊走在時尚與藝術之間的創意思想家。作品風格鮮明、用色大膽，常見巨大的道具、奇異的角色、浮誇的服裝、華麗隆重且充滿戲感的布景，令人感受到童話魔幻、浪漫詩意、荒誕暗黑等多重氛圍。尤其是完全不使用電腦修圖，觀眾眼見一切都來自於真實的造景。展期至明年2月6日，民眾可以看看這位傳奇攝影師如何透過電影般的豪華造景，創造出一個個天馬行空、魔幻詩意的視覺盛宴。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。





此外，台南美術館於２館推出全新謎團「偵探艾德勒事件簿╴白盒子裡的線索」，期待觀眾一起來破解。延續1館「南美館的委託信」故事，這次小小偵探們將跟著偵探艾德勒來到2館，協助館長一同循著怪盜法嵐留下的線索將之緝拿歸案。偵探們可以利用「未來相機」及「鎖定水槍」，對付怪盜法嵐的「旋風拐杖」及「換術斗篷」而破解法嵐的計畫。





▲南美館解謎活動只要備好手機或平板，就能獲得探險動腦的樂趣（圖／台南美術館提供）

南美館「偵探艾德勒事件簿」實境解謎遊戲分為1、2館遊戲包，兩個館舍都能隨時遊玩。遊戲範圍遍布在2館各樓層展間，孩子們在「南薰藝韻-藝術家專室」、「新進典藏展」及2館建築特色「碎形屋頂」等空間，找尋遊戲線索、破解謎題。透過劇情的發展與推進，讓兒童在遊戲中增加對於展覽及作品認知、創作及鑑賞之能力，也使家長和孩童都能從解謎過程中獲得不一樣的美術館體驗，活動日期至12月31日。參與者只要自備手機或平板電腦，於美術館現場下載Popworld遊戲app，掃描其中任一館的遊戲QP就能跟著遊戲中可愛的主角人物在南美館裡一同探險解謎。官網活動資訊：https://www.tnam.museum/event/detail/246



