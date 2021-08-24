唐美雲《孟婆客棧》燒1億　瞞90歲媽抵押房產

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《孟婆客棧》特效鏡頭超過1千顆，總預算層層累加來到1.1億，唐美雲表示文化部補助款2100萬元，加上民視、公視投入資金，仍未達經費一半，曾面臨停擺1年的難關，對於預算超支1倍，唐美雲硬著頭皮將房子二胎貸款，感嘆：「之前好不容易慢慢快還完，這次等於重頭再來一次。」她也瞞著高齡90歲媽媽，坦言：「我跟媽媽報告說這檔戲跟公演一樣，有虧一點錢，她以為是幾百萬，媽媽說，『那妳要再認真一點』，我會請姊姊注意，避免讓媽媽看到新聞。」有沒有想過放棄？唐美雲說：「從成立劇團開始，我就在學習行政，只是這次學費比較貴，就像戲裡的台詞一樣，『人只要活著，就有希望。』有機會我還是會往前走。」並透露有演藝圈7位長輩掏錢相助。
唐美雲已接種第一劑疫苗，隔天立刻上班，「剛開始頭暈，看東西像隔一層紗霧霧的，手臂打針的地方會痛，症狀2個禮拜才慢慢退。」她也獻出快篩初體驗，恰巧2次都遇到男性篩檢員，其中一位動作比較豪邁，唐美雲一被捅鼻子眼淚就掉下來。而她的劇團因為疫情取消公演，她堅持不裁一個員工、繼續支薪，但對劇場解封的前景並不樂觀，她表示演出場地的檔期都要1年前訂，不能說加演就加演，因應政府梅花座的政策，每場票房也直接少掉一半，只能希望今年疫情好轉，「劇場演出還是有其必要性。」
唐美雲這次在《孟婆客棧》製作過程，大量啟用年輕班底，除了吳定謙、李中與陳健星等主創團隊外，客棧班底如方宥心、許富凱等人都是年輕卡司，唐美雲說，每次與年輕人開會都擦出大量的火花，「劇本寫4個字『千軍萬馬』很簡單，但現在很難找到千軍萬馬，要找到實際可以拍攝的方式。」但她說年輕人有用不完的點子，從劇本出發到過程，「讓我每天都有驚喜。」她也表示：「如果中規中矩製作歌仔戲，就不會邀請柯一正、吳定謙與李中執導，目的希望可以打造新型態的影歌劇，讓歌仔戲不是只有爸媽收看，更能推廣到年輕人。」而吳定謙與李中雙執導第一單元，笑喊：「拍攝122天都沒吵架。」工作人員笑說：「好在兩人都已婚，不然上演BL。」
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