從小學打基礎？中國教育部推進「習思想」入教材

中國國家教材委員會近日印發，《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》（以下簡稱《指南》），將把馬克思主義中國化最新成果系統納入各級各類學校課程教材。此外，中國教育部圈定中華優秀傳統文化、革命傳統、勞動、總體國家安全觀，以及國防、生命安全與健康等重大主題，面向全體學生實施，貫穿各學段、覆蓋個學科。雖然中國領導人的思想主張被編入教材素有傳統，但有分析指出，這是中國去除西方思想的影響，加強大統一思想的舉措。





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綜合中媒報導，中國教育部24日舉行記者會，國家教材委相關負責人對《指南》進行進一步解析。《指南》研製的主要思路分為三點，要將中國特色社會主義思想的精髓，進行體系化凝鍊，明確學習內容範疇，並且規劃如何學段、學科、類型全覆蓋，強化一體化設計，整體上實現對習近平新時代中國特色社會主義思想的全面介紹和系統闡釋，指南中也提及引導教學，把握學生學習由具體到抽象、由感性到理性、由現象到本質的認知發展特點，注重講故事與講道理相結合、生動案例與抽象概念相結合。





至於《指南》的內容，核心要義要求課程教材充分體現「八個明確」、「十四個堅持」的核心內容，並將遵循學生認知發展規律，按照小學、初中、高中、大學、研究生階段分別提出習近平新時代中國特色社會主義思想在不同學段的學習要求。





《澎湃新聞》報導指出，《指南》的發布是大中小學學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的重要舉措。





▲中國領導人的思想主張被編入教材素有傳統，習近平思想已經在各教材大綱中頻繁出現。（圖／翻攝自《香港01》）

先前有報導指出，中國教育部組織編寫的大中小學《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》，將於2021年秋季學期正式投入使用。中國領導人的思想主張被編入教材素有傳統，2006年胡錦陶當政期間，全國大中小學興起一股宣講「社會主義榮辱觀」大潮。2001年，上海小學生課本也曾收錄過當時領導人江澤民的詩作。以文辭卓越著名的中國共產黨創始人毛澤東的作品，更是中共建國至今，一直被中國文科教材奉為經典。





而習近平思想已經在各教材大綱中頻繁出現。例如中國教育部2020年修訂的最新「普通高中英語課程標準」裡，首篇就是「習近平總書記在全國教育大會上強調，要在黨的堅強領導下，全面貫徹黨的教育方針」，基本原則要「充分反映習近平新時代中國特色社會主義思想」等等。





中國中學歷史教材中也大幅增加了中國現任領導人習近平的出現頻率，新的歷史教材中也省略對於西學東漸的大量介紹，對西學東漸帶來的思潮、科技影響做了淡化處理，著重強調了近代中國這些嘗試失敗的必然性，完全略去了現代化的討論。





▲有分析認為中國共產黨正在尋求將目前的黨的意識形態進一步發展為類似於毛澤東思想的全面理論體系。（圖／美聯社／達志影像）

《BBC》報導指出，在過去幾年，中國官方時常提及「習近平新時代中國特色社會主義思想」，且自7月以來，中國共產黨成立了7個新的「習近平思想研究中心」，讓中國國內「習近平思想」研究中心總數增加到18個。在中國國內的習近平思想研究中心越來越多，也顯示出中國當局加大力度推廣宣傳習思想。習近平的「人類命運共同體理念」還被中國稱頌為習近平外交思想的「核心和精髓」。





有分析評論認為，這表明中國共產黨正在尋求將目前的黨的意識形態進一步發展為類似於毛澤東思想的全面理論體系。





在美國的中國民主轉型研究所所長王天成表示，這是中共高層自上而下推動的結果，「是習近平為了加強思想控制，鞏固權力好讓他長期掌權，當然也是下面投其所好的結果。」





《BBC》國際觀察部（BBC Monitoring）分析認為，習近平可能希望利用這些資源，將他的觀點打造成與毛澤東思想相媲美、更全面的馬克思主義理論，並在可預見的未來使其成為主導中國馬克思主義意識形態。





王天成則是認為，習近平思想本身並沒有一套體系，但他想與毛澤東比肩，把鄧小平在內的中間那些領導人一筆勾掉，他就成為毛澤東後的一代雄主。



