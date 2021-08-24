趙天麟對談文總李厚慶　預告高雄將有2大活動

由總統蔡英文擔任會長的中華文化總會近年積極轉型，以年輕、新穎方式串連在地文化，得到不少好評。民進黨立委趙天麟今（24）日邀請幕後推手之一、文總副秘書長李厚慶線上對談，除大聊日本當代藝術大師奈良美智在台策展的幕後秘辛，李更透露未來將與高雄合作推出2項活動，並發下豪語表示，「絕對會以嶄新面貌與大家見面」。

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中華文化總會前身為1967年成立的「中華文化復興運動推行委員會」，歷任會長多為時任總統，主要任務為提升我國文化實力及推動國際文化交流。近年文總積極轉型，以年輕思維參與在地文化行銷，趙天麟今特別邀請李厚慶對談，讓國人更了解文總的功能及改變。

對於趙天麟詢問文總未來規劃，李厚慶透露，文總正打算要在高雄市鹽埕區舉辦大型活動，目前活動名稱暫定為「埕市鹽遊會」，形式可能會是音樂會或其他活動。他強調，這並非文總選上高雄，而是高雄吸引了文總，希望能把文總這幾年推動在地文化創新的經驗帶到高雄，讓高雄展現老城市的豐沛能量。

李厚慶也預告，文總接下來還會與高雄流行音樂中心合作規劃台灣文化協會百年音樂會，紀念蔣渭水等民主先輩對台灣人的啟蒙，這次文總絕對會帶給大家全新的視覺與聽覺刺激，透過曲目、曲風及演出者的新舊結合，以及現場影像的呈現，帶大家回顧過去百年，也展望下個百年。

趙天麟在直播中提到，日本當代藝術大師奈良美智的高雄特展自7月24日展出以來，3波預約觀展場場秒殺，「月光小姐」、「朦朧潮濕的一天」等創作都讓觀展者流連佇足，連太太也成為奈良美智的忠實粉絲，甚至還特製一份致敬「月光小姐」的便當，這些都要感謝蔡英文、高雄市長陳其邁及文總擔任幕後推手。

李厚慶則表示，這其實是源自台灣的善良，去年台灣透過贈送口罩等方式幫助其他國家，奈良美智特別在推特上表達感謝，並與蔡英文在推特上有些互動，在這些基礎之下，今年又適逢日本311地震10週年，讓他點頭答應把自己珍藏的作品帶到台北展出，後來經陳其邁去信力邀、動之以情，又決定到高雄辦展，預計11月還會在台南展出。

趙天麟對文總近來表現給予高度肯定，大讚文總編制不過20多人，籌辦的活動卻一個比一個精彩，尤其前年舉辦的國慶光雕展還榮獲德國紅點設計大獎，很難想像文總原本是一個以維護傳統道統、法統為主的單位。

李厚慶則將這些成果歸功於文總全體夥伴，強調文總樂於扮演一條串起珍珠的繩子，只盼將最美的珍珠項鍊呈現給大家。