市長就職一周年　陳其邁：能和故鄉一起成長很幸福

非常的榮幸能有機會在心愛的故鄉服務，也能夠在高雄面對轉型挑戰的階段，奉獻人生最精彩的歲月，能陪同故鄉一同成長，是人生最幸福的一件事情

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▲市長陳其邁的施政周年成果說明會，選在綠園道向大家報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.24）

× ▲市長陳其邁的施政周年成果說明會，選在綠園道向大家報告。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.24）

人生是多麼的奇妙

能夠陪同我們的故鄉一同的成長，是人生最幸福的一件事情。

陳其邁並提到，2018年在高雄中學畢業典禮演講時候講過一句話，是自己很喜歡、非常崇拜的一個偶像西鄉隆盛，他有一段話是「男兒立志出鄉關，學不成名死不還。埋骨何須桑梓地，人生無處不青山」，但是我自己後來發現，人生要實現理想，原來是近在眼前，「就在自己的故鄉」。

▲陳其邁認為，人生要實現理想，原來是近在眼前，「就在自己的故鄉」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.24）

× ▲陳其邁認為，人生要實現理想，原來是近在眼前，「就在自己的故鄉」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.24）

陳其邁指出，這一年來有非常多的心情感觸，我也非常的榮幸能有機會在我心愛的故鄉服務，也能夠在高雄面對轉型挑戰的階段，奉獻我人生最精彩的歲月，早在之前擔任代理市長到現在，總共有5,000多個日子，對於故鄉、對高雄一直有深深的期許，還有大大的願望跟夢想，5,000多個日子過去，努力為高雄做事的決心，從來沒有改變過。

陳其邁強調，市府團隊真的很用心而且努力在做，面對新冠肺炎與變種病毒的挑戰相信在這段時間不管市民朋友的努力，市政府同仁日也拚夜也拚的防疫，讓大家更團結，成為更緊密的一家人，「假如有人問我說，一生最自豪的事情是甚麼？我也要在這裡告訴大家，我能夠為高雄這一個我最深愛的故鄉奉獻我一生的經歷，這是我一輩子的驕傲」。

▲市長陳其邁和婆婆媽媽們談天拍照搏感情。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.24）