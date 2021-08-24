血庫告急 國際獅子會300-C1區捐血接力今開跑!
疫情影響捐血意願，台中捐血中心血庫告急。國際獅子會300-C1區70個分會發動「疫起捐血」，今天在仁美公園舉辦國際300-C1區捐血接力開跑儀式，宣布即日起至11月20日，將分別在臺中市中正捐血室、台中公園捐血車、大和屋崇德店捐血車等地舉辦捐血接力活動。感謝民眾熱心捐血，各獅子會提供精美禮品致意，呼籲踴躍「捐血一袋，救人一命」。
記者金武鳯/台中報導
2021-08-24 17:06:06
國際獅子會300-C1區謝賀全總監表示，本土疫情爆發以來，不僅各行各業受到衝擊，由於民眾「宅家防疫」，不免影響捐血意願，甚至很多捐血活動都無法舉辦，導致原本就鬧血荒的血庫，安全存量已降到前所未有底限，國際獅子會300-C1區為協助紓解血荒，在疫情微解封後，立即發起各分會捐血接力活動，希望各獅友發揮號召力，邀請親朋好友一起挽起袖子，作陣來捐血，
謝賀全總監指出，血庫鬧血荒，台中市大和獅子會早已率先啟動捐血活動，尤其5月爆發本土疫情後，血庫嚴重缺血，加上三級警戒無法群聚，許多原訂擬定的捐血活動先後喊停。大和獅子會何正仁會長為突破困局，快速修正多元捐血計劃結合臺中市各捐血室，捐血車在嚴謹的防疫安全控管下，採取多項行銷宣傳及活動，全力協助台中市捐血中心。
根據統計，110年度大和獅子會累計捐血已達9561袋，期待在這次的捐血接力中完成1萬袋的目標。台中捐血中心林冠州主任表示，中部每天所需要的血袋約1800袋，非常感謝獅子會的愛心號召，讓愛心化為熱血，以實際行動幫助需要的人。今天現場準備兩部捐血車，由大和獅子會、時代獅子會跑出序幕的第一棒，接下來也會由各個分會依序接力，舉辦各分會的捐血活動！