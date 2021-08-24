循葉元之、江怡臻模式參選？新北增2位副發言人引發關注
新北市長侯友宜23日對外宣布新增呂家愷、蔡畹鎣2位的副發言人，遭外界解讀是為選舉而做準備；侯友宜今（24）日表示，新北市要往前走，更需要更多的年輕人一起來拚市政，讓越多的年輕人了解新北市、愛上新北市、留在新北市。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-24 17:09:31｜2021-08-24 19:09:43
外界質疑市府一口氣新增2位副發言人，未來恐是循前新北市長朱立倫團隊副發言人葉元之、江怡臻的模式，投入下屆的新北市議員選舉，侯家軍儼然成形；民進黨籍新北市議員何博文強調，樂見栽培年輕人，但希望副發言人多著墨於市政的工作，不要想藉由市府的資源增加曝光度後，當作選舉的跳板。
民進黨新北市議員張志豪提醒侯友宜，栽培人才是一件好事，但不要挾行政資源從事非市政的工作，尤其是為了成就侯家軍來鋪路，因為這樣的模式，台北市長柯文哲已經用過且被人民看破手腳；奉勸侯友宜不要再走柯文哲的老路，也希望新任的2位副發言人，未來將心思擺在拚市政。
國民黨新北市議員江怡臻認為，無論中央或地方政府都會栽培人才，樂觀其成看待2位年輕人加入副發言人行列，為市府的政策辯護；新北市議員葉元之指出，他與黃詩婷當了很久時間的副發言人，副發言人的職務也不盡然與選舉有關，希望2位新任副發言人做好自己的角色，扮演好市府與媒體之間的橋樑。