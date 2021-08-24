不只捐疫苗！郭台銘捐防疫醫療物資護國門第一線

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高虹安表示，目前透過郭台銘文教基金會捐出的善款6000萬元已全數運用在地方上，就像今天捐贈「聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心」，每天要面對出入境旅客及國際救援轉送的任務，除了肩負起守護台灣邊境安全的責任，也可能會有染疫的風險，所以不論防護衣、隔離衣或是口罩都是一次丟棄、消耗快速的防疫必需品，為了第一線醫護同仁的保障，絕對需要充足的準備。
高虹安也提到，到目前為止基金會防疫物資的捐贈，光是「LUCAS 3自動心肺復甦機」就捐出33台(每台價值約95萬元)，捐贈的重點並不是只有價值多少，而是這些物資在國際上都是要絞盡腦汁、幾乎是用搶的才能拿到。就像現在台灣疫苗的覆蓋率還無法達到可讓國人群體免疫的效果，但國際間已經都在為第三劑疫苗做準備，深切希望政府在國際疫苗的購買上可以再加把勁，多為國人爭取，才不至於像之前的疫情大爆發或之後對疫苗的恐慌。
高虹安表示，希望透過個人的行動力，讓國人重視及瞭解邊境守護的重要性，讓代表國門的空港醫療照顧團隊聯新國際醫院可以繼續維持高品質的服務、使命必達，與大家一同守護國境、戰勝疫情。
本次捐贈由聯新醫院資深副院長許詩典醫師代表受贈，他表示「聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心」在國家防疫上，是全國唯一家中央防疫指定的非醫院型邊境機構，從2003年SARS疫情到2020年爆發新冠肺炎疫情全球大流行至今，展現「建立邊境防線，阻絕病毒於境外」堅守崗位的熱情與責任，有效阻絕了邊境疫情，守護台灣家園。也感謝立委能關注到桃園國際機場醫療中心的守護與奉獻，捐贈每日必備耗損的防護衣與隔離衣，給予醫療團隊同仁們一劑再接再厲的強心針。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。