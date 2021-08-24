中元節剛過　尹立這樣評論查無犯罪事實的氣爆裝置藝術案

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尹立表示，兩年多來，在高雄市議會全部都是國民黨議員組成的氣爆善款調查，與韓國瑜市府政風處唱雙簧。市議會的調查正式名稱「七三一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用狀況調查小組」，市府政風處移送檢調的正式名稱「本市石化氣爆善款運用情形專案行政調查報告」。
尹立認為，簡單說就是製造冤案抹黑，以移送他以及當年市府團隊到地檢署，假戲真做！這兩年多來，Google 輸入氣爆公共藝術弊案、氣爆善款流向，兩個關鍵字，都有超過490,000則的文章討論，其中有近半數是抹黑性質的文章，更不乏之前多位韓粉直播主與國民黨議員講的頭頭是道的影片。他也曾訴諸法律動作，韓粉直播主也公開致歉，但抹黑依然不斷。
尹立指出，依據公文，今年三月地檢署即以來文清楚寫出「查無犯罪事實，已予簽結」，依據移送案號，就是國民黨韓流大戲碼「氣爆公共藝術弊案」「氣爆善款委外律師法律服務案」「氣爆公共藝術工程鑑價案」等等。
尹立認為，如果政風系統一條鞭，還是要配合國民黨假戲真做唱雙簧，地檢署偵結後，也隱匿不願意提供最新訊息給議會，讓高雄市議會至今天下午三點，還要繼續演戲抹黑。那所謂專案調查小組，在地檢署一一簽結之時，依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！