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中元節剛過　尹立這樣評論查無犯罪事實的氣爆裝置藝術案

▲前高雄市文化局長尹立今天臉書發文表示，氣爆裝置藝術案「查無犯罪事實，已予簽結」但所謂專案調查小組依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！(圖／截自尹立臉書)
▲前高雄市文化局長尹立今天臉書發文表示，氣爆裝置藝術案「查無犯罪事實，已予簽結」但所謂專案調查小組依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！(圖／截自尹立臉書)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-24 17:38:13

「抹黑冤案不曾慢、還人清白不願早，氣爆裝置藝術案「查無犯罪事實，已予簽結」前高雄市文化局長尹立今(24)日臉書發文表示，兩年來，國民黨議員以調查之名，從未遲疑。高雄市政府政風處配合演出也未拖延。但是，還給花媽市府團隊、還給他本人清白的一紙公文，偏偏要拖延五個月才願意拿出來。他要感謝議員邱俊憲持續關心氣爆裝置藝術冤案的狀況。

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▲「氣爆公共藝術弊案」在地檢署一一簽結之時，依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！(圖／截自尹立臉書)
▲「氣爆公共藝術弊案」在地檢署一一簽結之時，依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！(圖／截自尹立臉書)
尹立表示，兩年多來，在高雄市議會全部都是國民黨議員組成的氣爆善款調查，與韓國瑜市府政風處唱雙簧。市議會的調查正式名稱「七三一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用狀況調查小組」，市府政風處移送檢調的正式名稱「本市石化氣爆善款運用情形專案行政調查報告」。

尹立認為，簡單說就是製造冤案抹黑，以移送他以及當年市府團隊到地檢署，假戲真做！這兩年多來，Google 輸入氣爆公共藝術弊案、氣爆善款流向，兩個關鍵字，都有超過490,000則的文章討論，其中有近半數是抹黑性質的文章，更不乏之前多位韓粉直播主與國民黨議員講的頭頭是道的影片。他也曾訴諸法律動作，韓粉直播主也公開致歉，但抹黑依然不斷。

尹立指出，依據公文，今年三月地檢署即以來文清楚寫出「查無犯罪事實，已予簽結」，依據移送案號，就是國民黨韓流大戲碼「氣爆公共藝術弊案」「氣爆善款委外律師法律服務案」「氣爆公共藝術工程鑑價案」等等。

尹立認為，如果政風系統一條鞭，還是要配合國民黨假戲真做唱雙簧，地檢署偵結後，也隱匿不願意提供最新訊息給議會，讓高雄市議會至今天下午三點，還要繼續演戲抹黑。那所謂專案調查小組，在地檢署一一簽結之時，依然在高雄市議會裡陰魂不散，中元節剛過，因果循環、善惡各有應！

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