土屋太鳳秀中文　當《灰姑娘》遇男友外遇、自家失火

日本電影《變調的灰姑娘》由土屋太鳳、田中圭主演，因全球疫情之故，男女主角無法來台灣為電影宣傳，今（24日）土屋太鳳特別以中文問候台灣觀眾，也表示很高興作品能在台灣上映，呼籲粉絲一定要進戲院觀賞，更期盼：「希望未來能與台灣的粉絲們見面！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-24 19:00:18
土屋太鳳與田中圭此次並非首度合作，2人在《日之丸的靈魂》中，也曾飾演一對夫婦。對於再度與田中圭共組家庭，土屋太鳳形容：「當得知《變調的灰姑娘》能與田中圭再次搭檔簡直鬆了一口氣，感到相當放心！田中圭是個非常投入的演員，我們在拍攝現場也常常討論與交流表演方式，這次的合作出現很多火花，真的是一個很棒的拍攝經驗。」
電影《變調的灰姑娘》描述小春（土屋太鳳 飾）是一個普通職員，她在一夜之間經歷接二連三的不幸，包含祖父病倒被送醫、父親酒駕駛被捕、自家失火等，之後更發現戀人和同事外遇。面對這樣的打撃，某天她遇上一位育有一女的完美男士大悟（田中圭 飾）後，生活開始有了轉變。然而看似幸福的背後，卻有著難以預料的可怕事情即將發生。電影8月27日在台上映。
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