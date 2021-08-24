「地獄朝鮮」房價飆漲　韓國年輕人瘋買「虛擬土地」

韓國房價頻頻飆升，高房價以及高保證金的租屋制度之下，讓人不敢奢望買房，但現在韓國不少年輕人都轉往元宇宙平台（metaverse）購買虛擬土地，一圓買房夢，也讓韓國超越爭國以及日本，成為熱衷投資虛擬土地的國家之一。





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根據《The Korea Herald》報導，因為韓國房價飆升，使不少年輕人感到沮喪，千禧一代也開始轉往購買虛擬土地賺錢。一名28歲的韓國年輕人Park曾向朋友開玩笑的表示，他以不到4萬韓元（約台幣950元）的價格在首爾江南區買了一塊10平方公尺的土地。不過根據市場價格，該地區每平方公尺的交易價格超過3千萬韓元（約台幣71萬元），其實Park所購買的土地，正是處於虛擬世界當中。





雖然土地是虛擬的，但是利潤卻是真實的。Park表示，今年2月在元宇宙平台上，購買了位於首爾的兩塊土地，價值將近17萬韓元（約台幣4000元），但是在短短兩個月內，價格飆升至46萬韓元（約台幣1萬900元）。Park指出，就像有些人在加密貨幣盛行前投資，因而大賺一筆，他認為在房價高漲的韓國，虛擬土地是小資族長期投資的不錯選擇。





像Park這樣的「虛擬地主」也越來越多，他們將錢投資在「Earth2」等元宇宙平台，在平台中購買土地，而Earth2將世界地圖分割成10平方公尺的小塊土地，就連平常不作為房地產的土地，例如光化門廣場，也能夠進行投資。





▲韓國年輕人近來熱衷於投資虛擬土地。（圖／截取自Earth 2官網）

根據Earth2的交易數據，截至7月為止，韓國擁有的虛擬土地總價值估計約70億韓元（約台幣1億6千萬元），遠高過日本以及中國。





隨著元宇宙的概念興起，對於虛擬土地的需求也不斷增加，再加上受到新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行的影響，也越來越受到歡迎。





韓國嘉泉大學教授Jeon Seong-min認為，疫情導致韓國房市以及股市過熱，資產接近泡沫化，推動了虛擬貨幣市場的發展，近來興起的加密熱潮也促使投資者轉往跳入投資虛擬財產的領域。





雖然虛擬土地交易越來越盛行，但是部分專家也相當懷疑是否能夠像加密貨幣一樣有同樣的致富能力。





江原國立大學工業工程教授金相均表示，在現實世界中，土地價格取決於土地的用途，然而在虛擬土地交易平台，投資者無法為他們的土地找到經濟用途，這也讓人質疑投資活動的可持續性。



