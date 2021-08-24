飯店祭優惠搶客　重機友善住宿、親子主題套房享好康

疫情打亂許多人的旅遊計畫，少了出國選項，國內度假成為首選。中央流行疫情指揮中心再次宣布延長二級警戒至9月6日，並公布警戒範圍內的放寬措施，旅宿業者趁勢推出優惠活動搶商機。墾丁天鵝湖飯店規劃大型重機友善住宿專案，藉以突破疫情管制的黑暗期；高雄義大皇家酒店的親子主題套房，讓旅客在充滿各類主題風格的飯店客房，進行沉浸式旅遊體驗。
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防疫措施鬆綁，恆春半島又得利於《斯卡羅》影劇，墾丁熱潮有再度浮現的趨勢，其中，有全台最美海岸的旭海公路，這段台灣最南端的山海公路景緻皆匯集在墾丁，更是重機騎士們的首選。
墾丁天鵝湖villa飯店總裁林富男指出，重機騎士跨夜住宿有其一定的特質，需要重機緊臨住房以求安心、停車位要獨立而且平坦以方便進出，而天鵝湖飯店就具備以上特點，特別於8月24日推出墾丁大型重機友善住宿專案，還請日本設計師設計一款，防塵防水防曬車罩，專供紅黃牌大型重機使用， 限量贈送給住宿的重機騎士。林富男說，希望這款友善專案能夠讓騎士們解悶，也期待飯店能夠度過疫情黑暗期。
位於南臺灣的義大皇家酒店，擁有多款適合度假的房型，滿足各客層需求。最受歡迎的親子主題套房，有激速賽車、考古探險、飛行屋、粉紅公主、恐龍世紀、海洋冒險六大主題；以飯店吉祥物做包裝的大義主題房，直接近距離面對義大世界地標摩天輪，搭配獨家設計製作的寢具，而且客房內還有義大世界五隻最受歡迎的吉祥物陪伴，療癒感十足；另外，還有以日式禪風作設計的景緻和洋式套房。8月31日前入住，飯店加碼週六不加價與義大世界摩天輪免費搭乘券等官網限定雙重優惠。