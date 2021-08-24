飯店祭優惠搶客　重機友善住宿、親子主題套房享好康

疫情打亂許多人的旅遊計畫，少了出國選項，國內度假成為首選。中央流行疫情指揮中心再次宣布延長二級警戒至9月6日，並公布警戒範圍內的放寬措施，旅宿業者趁勢推出優惠活動搶商機。墾丁天鵝湖飯店規劃大型重機友善住宿專案，藉以突破疫情管制的黑暗期；高雄義大皇家酒店的親子主題套房，讓旅客在充滿各類主題風格的飯店客房，進行沉浸式旅遊體驗。





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▲天鵝湖飯店還請日本設計師設計一款，防塵防水防曬車罩，專供紅黃牌大型重機使用。（圖／墾丁天鵝湖飯店提供）

× ▲天鵝湖飯店還請日本設計師設計一款，防塵防水防曬車罩，專供紅黃牌大型重機使用。（圖／墾丁天鵝湖飯店提供）

墾丁天鵝湖villa飯店總裁林富男指出，重機騎士跨夜住宿有其一定的特質，需要重機緊臨住房以求安心、停車位要獨立而且平坦以方便進出，而天鵝湖飯店就具備以上特點，特別於8月24日推出墾丁大型重機友善住宿專案，還請日本設計師設計一款，防塵防水防曬車罩，專供紅黃牌大型重機使用， 限量贈送給住宿的重機騎士。林富男說，希望這款友善專案能夠讓騎士們解悶，也期待飯店能夠度過疫情黑暗期。





▲最受歡迎的親子主題套房，有激速賽車、考古探險、飛行屋、粉紅公主、恐龍世紀、海洋冒險六大主題。（圖／義大皇家酒店提供）