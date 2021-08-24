凌晨與陸之駿通電話　王浩宇：遺憾沒有強迫他去就醫！

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王浩宇說，今早凌晨他和陸之駿還有通過電話，當時對方向他抱怨接種疫苗後出現背痛、肚子痛、心率不穩等症狀，心跳一度還低到只剩60幾，王也立即上網查詢相關資料，並告知陸「這些其實跟心肌梗塞比較像」，他說，有建議陸去就醫，但陸向他表示，心跳已經回復到80多了，感覺沒那麼不舒服，決定先在家休息。
王浩宇表示，自己5、6年前和陸之駿因為共同為桃園市議員徐景文助選而認識，他稱陸為「小陸哥」，兩人感情很好。陸在生前就曾和他討論過，打疫苗本來就是有風險的，「但是為了公共利益他願意做這樣的犧牲，所以我們堅定地打高端。」
王浩宇懊悔表示，「很遺憾，當時我沒有強迫他就醫，而是讓他自己決定去休息」，這部份他很自責。王浩宇也表示，陸之駿愛品嘗美食，體重微胖，但是否因此造成這次的施打疫苗之後猝死不得而知，但第一時間有勸陸之駿去就醫，沒想到電話交談之後，從此天人永隔。
王浩宇提到，今早自己接種疫苗後，才剛走出門口，就接到陸之駿女兒的電話告知「我爸爸走了。」王難過表示，幾個小時前才通完電話，瞬間就天人永隔，怎麼可能不難過？「我當下就崩潰到說不出話，在車上一個人沈思。」
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