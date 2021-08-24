吳慷仁《斯卡羅》跪地學狗叫 網友揪心：看到百感交集
吳慷仁暴瘦11公斤演出《斯卡羅》社寮頭人「水仔」，與閩、客勢力周旋鬥智，還得在斯卡羅人與洋人之間屈膝求生，在第三、四集中，吳慷仁為了拿下統領埔，不惜向斯卡羅人下跪學狗叫，卑微討好的模樣震懾觀眾，網友紛紛留言「這是前四集內，吳慷仁最讓我驚豔的一幕」、「還有什麼是他不能演的？」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-24 19:49:05｜2021-08-24 20:10:43
劇中美國商船「羅妹號」船員因誤闖排灣族領地遭到斬首，美國駐廈門領事李仙得（法比歐飾）來到社寮，見庄口洋人無頭屍而震驚，一怒之下差點拿麻繩絞殺水仔（吳慷仁飾），並把麻繩一把丟在水仔臉上，痛斥：「你是我看過最低下的人類。」水仔背叛斯卡羅人是死，拒絕洋人也是死，最後乾脆自套麻繩下跪求饒，卑微到骨子裡的姿態讓人揪心。 另外水仔為了拿下統領埔求生，不惜向斯卡羅人輸誠：「我是斯卡羅忠心的狗，想活下去的狗。」更下跪學狗叫取悅斯卡羅人，得到統領埔後神情丕變，露出貪婪的奸笑，氣場之轉變看得觀眾超過癮，不少網友留言討論「看到水仔夾縫中生存，用盡一切方法與紅毛和生番拿命交涉，很少看劇看到內心百感交集」、「水仔求饒李仙得的無奈真讓我也想哭」、「看到水仔為了族人在夾縫中卑微地求生存，真心感到心酸」。