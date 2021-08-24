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連晨翔《燕雲台》床戰肚兜妹　難忘煎熬宮刑「踐踏尊嚴」

▲連晨翔難忘宮刑戲，直呼踐踏尊嚴。（圖／八大）
▲連晨翔難忘宮刑戲，直呼踐踏尊嚴。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-24 21:00:00

連晨翔在八大宮廷劇《燕雲台》裡，因為與宮女私通，而被皇帝處以宮刑並戳瞎眼睛，從一位天不怕地不怕的皇子淪為廢人。他受訪提到與飾演宮女「安只」的趙圓圓有場床戲，拍攝床戲時現場清場，他上半身裸露，對方穿著肚兜，雖然是兩人首場戲但沒有太尷尬。連晨翔開拍前還特別先詢問導演床戲拍攝尺度，導演直說，古裝戲不可能太裸露，會穿衣服，他心想就算內層水衣開高衩也OK，結果實際開拍時，導演撂下一句話：「不太好，還是脫了吧。」他只好配合演出，所幸平日健身有素 ，談到難忘的宮刑戲，他說：「當下其實很煎熬，尤其對於一個男生來說，是很踐踏尊嚴的事情，試鏡就是試這場戲，所以至今印象很深。」

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▲連晨翔談及因劇情被戳瞎眼，獨眼特殊裝扮下戲後視力受影響。（圖／八大）
▲連晨翔談及因劇情被戳瞎眼，獨眼特殊裝扮下戲後視力受影響。（圖／八大）
在《燕雲台》開拍前，因為劇情有騎馬、射箭需求，連晨翔先到淡水馬場受訓，「因為訓練場的馬比較溫馴，和拍戲的馬不太一樣，可能情緒會較不穩、不受控。」所以常常會從馬上摔落，但他會找一個最不痛的方式不讓自己受傷，他也透露，當時他一直心裡默唸著「阿彌陀佛」大概有1萬次，相信有唸有保庇，才得以讓自己身體沒有受到意外。而「戳瞎眼睛的特殊妝，事前得花上1.5個小時在眼睛部位用黏膠上妝，事後再用橘子水卸妝，搓掉黏膠時還脫皮過，連晨翔坦承，戲殺青後，發現視力有受到影響，散光加重、人有疊影，他開玩笑說：「智力沒下降，一切都好。」

▲連晨翔盼33歲成家。（圖／八大）
▲連晨翔盼33歲成家。（圖／八大）
對於劇中感情戲，連晨翔說，當初看劇本覺得「耶律只沒」這角色沒談什麼戀愛，「所以女生稍微勾引他就暈船了，為了這個女生，他最後什麼都沒了，相對比較單純、比較傻，原本想要做的事情，最後敗在美人之下。」因此被問到感情觀時，連晨翔以堅毅的口吻表示，現階段以衝事業、有穩定經濟收入為主，有能力再來成家，但也不會因為沒有要結婚所以不談戀愛，所以還是看緣分。連晨翔說：「成家立業一定是我的人生目標，小時候是設定35歲結婚，但因為爸媽年紀大了，不想父母年紀大不能陪小孩玩，所以就拉前一點，設定33歲好了。」


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