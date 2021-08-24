高市預售屋查無實登資訊？ 地政局：今年6月前案件可查
有關媒體報導高雄預售屋實價登錄被消失，「高雄市目前只要是線上還在賣的個案、或是已經結案者，至少有2000個案件皆趕在7月1日前送件登錄，但至今在實登網上仍然查不到」，高雄市政府地政局澄清表示，經統計本市110年上半年受理申報預售屋實價登錄案件共計3,019件(其中6月份申報登錄完成的案件佔有1,758件)，目前均已全數依規定完成審查揭露並提供民眾查詢，民眾只要輸入查詢交易期間於110年6月以前，即可查到上該交易相關資料，並無報導所謂受理卡關情形。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-08-24 23:00:00
地政局表示，110年7月1日實價登錄新制上路後，經統計交易日期於110年7月1日起至110年8月15日止，高雄市預售案完成申報登錄送件者計有381件。依照內政部所訂揭露期程，交易日期在7月1日至7月10日的案件，於8月21日開放提供民眾查詢，交易日期在7月11日至7月20日之案件，則於9月1日開放提供民眾查詢，以此類推。
地政局指出，由於實價登錄相關法令業已完成修正，預售屋不論是銷售預售屋者自售或委託代銷業者銷售，應於「簽訂買賣契約之日起30日內」完成申報實際成交資訊，在此提醒30日之申報期間起始日係自簽訂契約當日起算。呼籲申報人預售屋銷售立約後應儘速辦理申報登錄，以免逾期受罰。