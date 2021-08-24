防疫滿意度超過八成　林右昌歸功所有市民及防疫人員

趨勢民意調查股份有限公司最新的縣市長防疫滿意度，基隆市長林右昌獲八成市民的肯定，在20到29歲年齡層的滿意度，更超過八成五；林右昌今（24）日受訪時認為，基隆市6月底就開始零確診，這份成果屬於所有的市民朋友及防疫人員。
記者陳志仁／基隆報導
2021-08-24 23:35:54
林右昌說，自今年5月爆發本土疫情以來，基隆市夾在「重災區」雙北市之間，可說是首當其衝，相關的人力資源都相對匱乏，但基隆市表現非常優異；特別要感謝所有市民朋友對於市政府的支持，還有所有的醫護警消防疫人員都出了一份力，讓基隆市才能在6月底就出現零確診，這份成果得來不易。
基隆市政府說，自本土疫情爆發以來，市長便喊出「防疫一體、同島一命」，呼籲大家團結一起挺雙北，強調防疫的三大重點，個人健康管理、疫苗施打及場所管理；並率全國之先，徹底落實市場「雙罩一套」（口罩、面罩、手套）的防疫措施，預防性休市、縮減入口、身分證尾數分流，以阻斷病毒的傳播鏈。
至於疫苗施打的部分，基隆市目前疫苗涵蓋率，已突破四成，市長細心照顧到長者的需求，秉持一定打得到，不用排隊也不用預約，更貼心提供專屬公車、計程車及復康巴士協助長者前往施打；9月1日開學在即，基隆市更是超前部署，安排幼兒園、國小、國高中、補教業者的教職同仁施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。