足球／梅西和C羅有望同隊？皇馬報價姆巴佩將起連鎖效應

根據歐洲多家媒體報導，豪門搶人大戰正式打響，皇家馬德里現在已經正式和巴黎聖日耳曼報價超級球星姆巴佩，如果最終成真，那巴黎可能會考慮轉而收購C羅(Cristiano Ronaldo)，「絕代雙驕」或許未來將有機會同隊效力。

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梅西意外的轉隊讓今年夏天球員市場掀起了一陣波瀾，本來就有意未來去皇馬踢球的姆巴佩和他的團隊加速操作，明確的拒絕了巴黎的續約，讓俱樂部也不得不思考他離隊的可能性。

目前法國《RMC》、英國《每日郵報》等歐洲媒體均報導，皇馬已提出了1.6億歐元的報價，來收購姆巴佩剩下1年的合約，這當然低於2017年巴黎給姆巴佩的1.62億歐元的合約，不過由於當事人表態想走，因此巴黎這邊相當被動。

而西班牙《阿斯報》則是透露，皇馬收購姆巴佩，將有可能讓巴黎轉而去買下C羅，後者目前也只剩下1年約，而且多次被爆料有意願想離開尤文圖斯。

如果最終情況真的朝這方面發展，那對於球迷來說將會是最有意思的局面，梅西和C羅兩位一輩子的對手，若是有機會在同一隊踢球，肯定能吸引許多話題。

不過這樣的大型交易，球星本人的意願也很重要，而C羅實際上應該不會想來巴黎。根據《米蘭體育報》報導，如果今年夏天C羅選擇離開尤文圖斯，那麼曼城將是唯一可能的目的地。