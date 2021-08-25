美迎返校潮　專家建議：家人一起嚴格防疫

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她建議，即使接種過疫苗，也要採取如同未打疫苗的防疫行為，特別在Delta變異病毒蔓延之際有其重要性。數字顯示全美疫情升溫，兒童染疫人數也增長。
根據美國小兒科協會的報告，全美染疫的兒童和青少年增加。疫情爆發至今，兒童染疫占比14.4%，在截至8月12日一週中，通報染疫病例中兒童占18%；隔了一週到8月19日，新增逾18萬名兒童染疫，占比為22.4%。
正值開學季，以美國而言，目前12歲以下學生仍未符合疫苗接種資格，他們的疫苗接種時間表訂在這個冬天，不過詳情未定。
包括加州和華盛頓州等西北部各州，由州政府發布疫苗令，要求所有在學校工作的成人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，否則會工作不保，除非有健康議題或宗教考量才可免於疫苗令。以華盛頓州來說，教育工作者必須在10月18日之前完成接種。
一旦學生或教職員出現COVID-19症狀，學校必須有隔離方案，且需通報當地的衛生單位或在學校官網通報病例數。學校必須要求染疫者馬上隔離、返家和檢測；若不能立即離開校園，學校可以用戶外空間隔離染疫學生。
華盛頓州政府官員鼓勵學校採取「多層」的防疫規定，以增加安全性，口罩是必要，但還是有變通，像是不強制「學生必須保持3呎（91公分）人際距離」。
直到最近這週，美國疾病管制暨預防中心（CDC）和美國小兒科學會都建議多數學生應返校學習。華盛頓大學健康計量科學教授林史帝夫（Steve Lim，音譯）則持不同觀點。
林史帝夫認為，學校是疫情下安全環境的證據奠基在過去傳染力較低的病毒株，但Delta變異病毒在他看是「新疾病」，因此他準備讓未接種疫苗的孩子在家自學。
西雅圖兒童醫院臨床心理師巴羅伊斯（LisaBarrois）建議家長多對孩子分享疫情資訊，告訴孩子隨著疫情的變動，會有基於孩子最佳利益的決策變化，他們要能夠學著適應調整。（編輯：周永捷）1100825