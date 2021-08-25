鄭文燦接行政院長、潘孟安掌內政部？總統府回應了

行政院長蘇貞昌上任超過2年半，屢次傳出內閣改組消息。今（25）日再有媒體報導，桃園市長鄭文燦將接任閣揆、屏東縣長潘孟安出任內政部長、基隆市長林右昌將接任交通部長等人事安排；總統府發言人張惇涵稍早對此表示，此報導是未經查證的不實訊息，疫情當下，炒作內閣改組毫無意義。

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▲基隆市長林右昌（左）與屏東縣長潘孟安皆為第二任期，後續動向備受關注。（圖／資料照）

× ▲基隆市長林右昌（左）與屏東縣長潘孟安皆為第二任期，後續動向備受關注。（圖／資料照）

蘇貞昌回鍋擔任行政院長已超過2年半，期間經歷非洲豬瘟、COVID-19疫情，近來也因振興方案等引起討論，更即將面臨4大公投、2022年底地方選舉挑戰。這一年來持續有積極備戰選舉、改組內閣的傳言，今日再有媒體報導，民進黨政府將展開後蔡英文時代的世代交替布局。

該報導指稱，最快9月1日內閣將改組，由鄭文燦出任行政院長，肩負組閣重任，潘孟安出任內政部長、林右昌出任交通部長，前總統府秘書長蘇嘉全出任海基會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則出任監察院副院長。另外，衛福部長陳時中是否會在階段性任務完成做其他安排，以及新竹市長林智堅可望接掌文化部，都備受關注。

▲新竹市長林智堅任內重視城市文化與美學，被點名可能接掌文化部。（圖／翻攝自林智堅臉書）

× ▲新竹市長林智堅任內重視城市文化與美學，被點名可能接掌文化部。（圖／翻攝自林智堅臉書）

對此，張惇涵表示，此報導是一則未經查證的不實訊息，總統府再次強調，疫情當下，蘇貞昌以及他所領導的行政團隊正全力防杜疫情，穩健整體經濟情勢，炒作內閣改組毫無意義，總統蔡英文也沒有這個打算，各界勿以訛傳訛。

鄭文燦24日接受廣播專訪時，曾被問及是否會爭取行政院長職務，他表示，院長這個職務要面對毀譽、高標準的責難，也需要滿足人民的期待，「如果有人要搶這個職務的話，就要想說這職務是承擔遠大於一切」，他也表示，「這種職務不是用爭取的」。