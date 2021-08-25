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半導體、電子研發替代役最後梯次　9／29前開放線上申請

▲今年度核定研發替代役用人單位有304家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年度核定研發替代役用人單位有304家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業。（圖／NOWnews資料照片）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-25 10:27:03｜2021-08-25 10:30:24

今(110)年研發替代役最後一梯甄選作業，將於9月29日截止，內政部提醒，83年次以後的役男，只要具備碩士以上學歷，可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」報名，目前各用人單位積極徵才中，建議役男主動向用人單位投遞履歷，以爭取面試機會。

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內政部表示，為培育國家高科技人才，行政院核定今年研發替代役員額3千人，開放83年次以後的役男提出申請，另為提升役男媒合錄用率，今年預計辦理4次甄選作業，目前已完成3次甄選，有185家用人單位、錄取1,908名役男。

今年度核定研發替代役用人單位有304家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電、旺宏電子等國內各大產業廠商；另有國家中山科學研究院、中央研究院等研究機構。

內政部指出，研發替代役制度自97年度起實施迄今，已有4萬多位役男在約1,500家用人單位服役，累計發表4,319件專利、論文9,657篇，近3年平均為企業創造年約新臺幣2,620億元的產值。

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