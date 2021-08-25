T1／臺南惡鯊？臺南隊邀市民四選一決定隊名

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺南隊領隊李宗翰表示，臺南隊成立消息傳出後，各界都積極參與。在多方整合後，初步定案4個深具在地特色的隊名，將由市民作出最後選擇。目前4個隊名分別為「臺南惡鯊」、「臺南鐵牛」、「臺南狼」、「臺南鷹」。市民票選將於今日下午4時在臺南市的公共政策網路參與平臺（https://pse.is/3ndd7v）開放。設籍在臺南市，且年齡滿12歲者皆能參與投票。球團也將從參與票選的民眾中抽出幸運兒，於未來贈送臺南隊球衣。
李宗翰補充，「臺南惡鯊」呼應臺南安平曾衝鋒陷陣、捍衛臺海安全的鯊魚機ST-2反潛機；也以二號砂糖簡稱「二砂」的諧音，趣味帶出臺南過去以糖業制霸全球的輝煌和現代「全糖城市」的形象。「臺南鐵牛」則顯現臺南過去農業起家的奮鬥史，傳承至今為牛肉湯美食之都，更代表臺南在跑車、自駕車等現代鋼鐵產業的創新、前衛。「臺南狼」則是直率運用臺語諧音，展現出「臺南郎（人）」的驕傲和如同狼群般的群體合作和堅毅。「臺南鷹」同樣善用菁英的諧音，希望不侷限在籃球，讓全球看到臺南孕育過王建民、郭泓志、方莞靈、鄭怡靜、李安、林志玲、周子瑜等多領域人才，也期許未來在籃球界展翅高飛。
「我們的臺南籃球隊，隊名我們決定！」
活動期間：民國110年8月25日下午4時至民國110年8月30日中午12時
投票資格：年滿12歲並設籍於臺南市的市民朋友。
投票規則：
1. 每人限投一票。
2. 為感謝完成投票者，臺南市政府與球團將抽出5位市民，於11月T1聯盟熱身賽期間各贈送台南隊練習球衣乙件。
3. 抽獎方式說明：此次抽獎活動施行方式預計在9月擇期擇地辦理，並採公開、公正方式進行，現場全程錄影存證，確認得獎者後，於球團網頁及相關社群網站公告，活動獎品將會由球團負責寄送。
投票網址：https://pse.is/3ndd7v