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T1／臺南惡鯊？臺南隊邀市民四選一決定隊名

▲T1臺南職籃隊發起「自己的隊名自己投」。（圖／官方提供）
▲T1臺南職籃隊發起「自己的隊名自己投」。（圖／官方提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-25 10:30:06｜2021-08-25 10:30:59

本月9日由民間籌組的臺南職業籃球隊正式宣布加入由臺灣籃壇傳奇錢薇娟擔任聯盟會長的T1 聯盟。經過2週的神秘籌備，臺南隊今（25）日宣布開放12歲以上設籍臺南市的民眾從「臺南惡鯊」、「臺南鐵牛」、「臺南狼」、「臺南鷹」中選出最終隊名，並於8月30日中午投票結束後，擇日連同球隊商標正式公告，並抽出幸運兒贈送球隊球衣。

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臺南隊領隊李宗翰表示，臺南隊成立消息傳出後，各界都積極參與。在多方整合後，初步定案4個深具在地特色的隊名，將由市民作出最後選擇。目前4個隊名分別為「臺南惡鯊」、「臺南鐵牛」、「臺南狼」、「臺南鷹」。市民票選將於今日下午4時在臺南市的公共政策網路參與平臺（https://pse.is/3ndd7v）開放。設籍在臺南市，且年齡滿12歲者皆能參與投票。球團也將從參與票選的民眾中抽出幸運兒，於未來贈送臺南隊球衣。


李宗翰補充，「臺南惡鯊」呼應臺南安平曾衝鋒陷陣、捍衛臺海安全的鯊魚機ST-2反潛機；也以二號砂糖簡稱「二砂」的諧音，趣味帶出臺南過去以糖業制霸全球的輝煌和現代「全糖城市」的形象。「臺南鐵牛」則顯現臺南過去農業起家的奮鬥史，傳承至今為牛肉湯美食之都，更代表臺南在跑車、自駕車等現代鋼鐵產業的創新、前衛。「臺南狼」則是直率運用臺語諧音，展現出「臺南郎（人）」的驕傲和如同狼群般的群體合作和堅毅。「臺南鷹」同樣善用菁英的諧音，希望不侷限在籃球，讓全球看到臺南孕育過王建民、郭泓志、方莞靈、鄭怡靜、李安、林志玲、周子瑜等多領域人才，也期許未來在籃球界展翅高飛。


「我們的臺南籃球隊，隊名我們決定！」

活動期間：民國110年8月25日下午4時至民國110年8月30日中午12時

投票資格：年滿12歲並設籍於臺南市的市民朋友。


投票規則：

1. 每人限投一票。

2. 為感謝完成投票者，臺南市政府與球團將抽出5位市民，於11月T1聯盟熱身賽期間各贈送台南隊練習球衣乙件。

3. 抽獎方式說明：此次抽獎活動施行方式預計在9月擇期擇地辦理，並採公開、公正方式進行，現場全程錄影存證，確認得獎者後，於球團網頁及相關社群網站公告，活動獎品將會由球團負責寄送。

投票網址：https://pse.is/3ndd7v 

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