洛杉磯突破性感染占1／4　未打疫苗後果更嚴重

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這段2個多月時間內，洛杉磯郡共有4萬3127人染疫，其中1萬895人已完整接種疫苗，1431人僅部分接種疫苗，3萬801人完全沒有疫苗保護。
報告顯示，已完整接種疫苗之後仍然染疫，亦稱突破性感染（breakthrough infection）案例，約占所有染疫人數25%。儘管如此，未接種疫苗而染疫的人數還是占最多，約71%。另3%為部分接種疫苗。
儘管突破性感染達1/4，但報告指出，疫苗對於避免感染、降低住院風險仍然有顯著效果。以7月25日為例，未打疫苗的染疫率是已接種者的5倍，未打疫苗的染疫住院率是已接種者的29倍。
報告建議，若要預防染疫住院和死亡的案例，關鍵作為是加強疫苗覆蓋率、搭配周邊防疫措施。
根據「洛杉磯時報」統計，人口約1000萬人的洛杉磯郡近期一劑疫苗施打率接近65%，完整接種比例為56%。洛郡政府8月24日疫情報告，單日新增2600例確診、39人死亡，現有1724人住院。
除了持續鼓勵民眾施打疫苗，洛杉磯各項防疫措施一一回籠，包括近日要求大型活動參與者一律戴口罩，1000人以內室內聚會必須出示疫苗施打證明或陰性檢驗報告。最近開學的各級學校實施口罩、社交距離、經常消毒等措施。（編輯：韋樞）1100825