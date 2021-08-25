BNT八月底來200萬劑非客製化？永齡：沒政治力干擾
有媒體報導，民間自購捐贈的BNT疫苗，在鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲「催貨搶貨」下，最快8月底將有150萬劑到200萬劑的疫苗來台，但可能這批就不會「客製化」。為此，永齡基金會執行長劉宥彤今（25）日表示，郭台銘先生已向大家表示此次歐洲行已完成階段性目標，對於疫苗的資訊尊重指揮中心的說明，並強調此次並沒有受到政治力干擾。
記者許家禎/台北報導
2021-08-25 10:52:16
台積電、永齡、慈濟自購捐贈的1500萬劑德國原廠BNT疫苗，衛福部於8月3日通過緊急使用授權，原本要求疫苗標籤不能出現復星、復必泰的中英文名稱，必須完全客製化，因此估計9月中後疫苗可以抵台。而現在有媒體報導，在郭台銘此次歐洲行「催貨搶貨」下，最快8月底將有150萬劑到200萬劑的疫苗來台，但可能這批就不會「客製化」。
為此，永齡基金會執行長劉宥彤表示：「郭台銘先生已向大家表示過此次歐洲行已完成階段性目標，相關資訊都有告知政府相關單位，對於疫苗的資訊尊重疫情指揮中心的說明，也表示如何讓疫苗更快、更多、安全的運抵台灣是全民所願。在多方對大眾有益的考量下，此次並沒有受到政治力干擾！」
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