與江啟臣決裂改挺朱 連勝文酸：承擔跟做對的事是兩回事
國民黨中央委員連勝文日前辭去智庫副董事長，改挺國民黨主席候選人朱立倫。連勝文今（25）日接受廣播專訪批現任主席江啟臣，勇於承擔跟做對的事情是兩回事，像是不敢「逆時中（衛福部長陳時中）」、高端疫苗三期實驗未完備等，都是很誇張的事，當民代炒短期話題可以，但做組織領導需要有長期規劃跟整合資源的能力。
記者余祥／台北報導
2021-08-25 11:14:02｜2021-08-25 11:14:10
連勝文過去在黨主席補選一戰，大力力挺現任主席江啟臣，但一年多的時間，連、江決裂，連勝文改挺江啟臣對手朱立倫，被問及挺朱的原因是什麼？連勝文說，他跟朱對整合黨資源面對2022年挑戰、培育青年、兩岸路線、黨務中立利益迴避等議題，想法較為相似。
連勝文說，他們也很在意黨務中立的問題，像是2024年選舉江啟臣自己要選立委，怎麼輔選別人？當黨主席募款的錢，先給誰都是問題。
江啟臣強調自己絕不考慮2024，連勝文質疑，不選總統，那要不要選副總統、要不要選立委？未來握有提名權的人，如果要參選公職，必須要有一套機制，朱立倫也認同這個看法，因為朱立倫自己就是受害者，國民黨的2020總統提名初選制度改了6次，改來改去就是為自己量身訂做，造成國民黨分裂、崩盤。