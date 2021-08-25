9月內閣改組？蔡其昌認不合邏輯　蘇巧慧：下周就知

有媒體今（25）日報導，桃園市長鄭文燦將取代現任行政院長蘇貞昌組閣，屏東縣長潘孟安將掌內政部、交通部長由基隆市掌林右昌出任等人事，引發各界討論。立法院副院長蔡其昌稍早受訪時表示，媒體猜測都尊重，但他沒有聽到任何這樣的風聲，也認為現階段若如此改組是不合邏輯的；民進黨立委蘇巧慧也說，媒體報導9月1日就會換人，那很快大家就會知道是真消息還是假消息了。

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有報導指稱，最快9月1日內閣將改組，由鄭文燦出任行政院長，肩負組閣重任，潘孟安出任內政部長、林右昌出任交通部長，前總統府秘書長蘇嘉全出任海基會董事長，親民黨籍的前立委李鴻鈞則出任監察院副院長。另外，衛福部長陳時中是否會在階段性任務完成做其他安排，以及新竹市長林智堅可望接掌文化部，都備受關注。

蔡其昌今日早上受訪表示，媒體要揣測都予以尊重，但他個人沒有聽到任何這樣的訊息或風聲，甚至被點到的人有些是好朋友，也從沒聽他們講這件事，所以不覺得這是事實。他也說，以其觀察跟了解，蘇貞昌防疫一路以來，面臨這麼艱苦的環境，跟國際比起來，台灣的數據明顯看得到，像是疫苗短時間內覆蓋率超過40%，領先很多國家，確診人數跟以前跟同樣優等的越南相比，他們很嚴重，我們短短幾個月回到個位數，經濟也漸漸復甦，這樣表現跟國際比起來非常好，這時間點去換，他認為沒有合乎邏輯性，有人要猜測就尊重，但機會很低。

蘇巧慧則說，特定媒體說9月1日就會換內閣，那就是下禮拜，大家等著看，很快就知道是真消息還是假消息。她也說，大家都在各自崗位上對防疫

業業，這時候還有這樣的特定消息來傳，大可不必。蘇還表示，任何一個崗位的人，無論是海關、防疫人員、檢驗所、衛福部、醫檢師等等，大家都很辛苦，每個人都分工努力，才有辦法在90天內把台灣疫情守住，大家都看在眼理，我們在台灣真的是可以珍惜。