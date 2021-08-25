比Delta更致命！瑞士專家警告：COVID-22明年恐襲全球

全球新冠肺炎（COVID19）疫情尚未停歇，可能又有致命的新病毒出現。瑞士蘇黎世聯邦工學院免疫學教授賽雷迪（Sai Reddy）警告，明年可能會出現新的變異病毒「COVD-22」，且比Delta變種病毒更加致命。





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根據《太陽報》等媒體報導，雷迪警告，2022年可能會出現一種新變種病毒，是結合Delta、Beta和 Gamma變種病毒，形成更致命的病毒「COVID-22」。





雷迪在先前接受德國媒體《Blick》訪問時指出，Delta變種病毒是最具傳染性的變種病毒，並將其命名為「COVID-21」。雷迪表示，Delta變種病毒，病毒載量非常的大，因此沒有接種疫苗的人，一旦感染之後，將會成為超級傳播者。





另外，在南非首度發現的Beta變種病毒以及巴西首度發現的Gamma變種病毒皆出現免疫逃脫，也就是能夠部分避開抗體，這代表疫苗的有效性將會降低，可能需要進行調整以提高保護力，目前Delta遍整病毒還沒有出現這樣的跡象。





雷迪表示，在不久的未來，這些變種病毒可能結合起來，當Beta變種病毒或Gamma變種病毒變得更具傳染性，或是Delta變種病毒出現免疫逃脫，將會進入大流行的下一階段，這將會是明年的大問題。





雷迪指出，病毒的變種一定會出現，這是病毒的自然進化，在未來是不可避免的，COVD-22可能會變得更加致命，或是更容易傳染，而將會成為未來的問題。





雷迪表示，COVID-22會為世界帶來巨大風險，比現在所看到的情況還要正遭，各界必須事先做好準備，更呼籲疫苗製造商須盡快研發出新的疫苗。









