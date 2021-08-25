美中貿易戰外溢效應擴大　謝金河「3點」分析未來局勢

美中貿易戰仍在持續角力，財信傳媒董事長謝金河認為，「美中金融戰的外溢效應持續擴大」，並以3點分析未來美中局勢，他主張，現在美國大市值企業一直往前，中國一直向後，這個現象對中國企業的全球競爭力有傷。





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▲美中從2018年3月由川普開啓貿易戰。（圖／美聯社／達志影像）

× ▲美中從2018年3月由川普開啓貿易戰。（圖／美聯社／達志影像）

謝金河說，

謝金河表示，簡單從三個板塊來統計，第一、是科技板塊，單是騰訊，阿里，美團三家公司市值蒸發1.0506兆美元，其中，阿里從309.4跌到151.2港元，跌幅51%，市值蒸發4295億美元，阿里市值從8535億美元摔到剩下4240億美元，本來是全球第6大市值企業，如今退到第15。





騰訊從775.5跌到412.2港元，市值由9522.5億美元掉到5353億美元，少了4171億美元，市值排在Tesla，柏克夏A股及台積電後面，今天居然被Nvidia超車，這實在太不可思議，這也代表騰訊實在跌得太深。而美團從460跌到190港元，股價下跌近六成，市值少了2041億美元，單是這三家公司，市值蒸發超過一兆美元。





最不可思議的是，今年二月在香港上市，吸引140萬人認購，凍結1.28兆港元資金的中國快手，從上市的417.8港元跌到64.5港元，股價大跌84.5%，所有投資人都損失慘重。理論上，股價跌深一定會反彈，但像快手一口氣跌8成以上的實在不多見。





謝金河說，第二、是許家印的恆大系4家公司，今年以來，市值蒸發1.22兆港元，恆大從32.5跌到4.27港元，恆大物業從19.74跌到4.92港元，恆大汽車從70.85跌到7.42港元，有騰訊當後盾的恆騰網路，從17.8跌到2.71港元，這樣的跌勢衝擊其他房企股，萬科集團也跟著大跌。





謝金河說，第三、是改變社會風氣的白酒股至少都跌四成，最具代表性的茅台從2627.88跌到1525.5元人民幣，市值蒸發1.9兆人民幣，白酒股至少蒸發了好幾兆人民幣，這一定衝擊內需消費。





謝金河認為，金融業也出現呆帳提存的危機，中國華融集團攤出來的虧損高達1029億人民幣，平安集團今年市值也少了7662億人民幣，補教業幾乎全垮新東方市值從3424億美元掉到剩下29億美元，這次外資減碼中國金龍指數，單是七月就下跌22%，市值從7300億美元掉到3540億美元，台積電是中國金龍指數最大成份股，這回也遭到池魚之殃。





謝金河表示，美中金融戰愈演愈烈，雙方各自脫鈎，看誰傷得重？如果從大市值企業來看，美國大市值企業一直往前，中國一直向後，這個現象對中國企業的全球競爭力有傷。當Jeff Bezos，Elon Musk發動太空探險，中國最聰明的雙馬形同褫奪公權，這是很大的對比。



