BNT8月底抵台？陳時中未鬆口 但接受標籤貼「復必泰」
鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟等採購捐贈政府1500萬劑BNT疫苗，在郭台銘赴歐催貨，並於近日返台後，傳出首批有望於今（2021）年8月底前到貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日未鬆口，並表示目前還沒有掌握確切的到貨時間，有些程序尚在進行。但他透露來台的BNT疫苗標籤會有「復必泰」字樣，經審慎考量，「防疫是唯一考量」，重要的是疫苗的內容物是否安全有效，進來後還是要經過食藥署檢驗封緘，才會開放使用。
記者顏真真/台北報導
2021-08-25 15:47:24
由於之前傳中央要求台積電、永齡進口的BNT疫苗上不得有「復必泰」標籤的包裝，才使得整體進貨時間往後延了4周，但當時陳時中就曾表示貼標籤是整個在疫苗製造中最不花時間的事情，所以任何標籤都不會影響製造、進貨。
而隨著郭台銘近日自歐返台，外傳首批BNT疫苗有望提前在8月底來台，對此，陳時中今日未鬆口，什麼時候會進來？他說：「這時間我現在目前也沒有掌握，還有一些程序在進行」。
不過，他透露進來的BNT疫苗，在標籤裡面大概有相關中文的字及「復必泰」的字樣，而且經過審慎考慮，這段時間「防疫是我們唯一的考量」，重要的是疫苗的內容物是不是安全有效，所以進來後要進確實有達到我們要求，才會開放使用。
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