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接種高端疫苗者注意！指揮中心：9／27開放第二劑施打

▲中央流行疫情指揮中心表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端新冠肺炎疫苗接種的民眾公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，（示意圖／翻攝自基隆醫院臉書專頁）
▲中央流行疫情指揮中心表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端新冠肺炎疫苗接種的民眾公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，（示意圖／翻攝自基隆醫院臉書專頁）

記者顏真真/台北報導

2021-08-25 15:16:10

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(25)日表示，自8月23日至8月29日完成第一劑高端新冠肺炎疫苗接種的民眾，公費疫苗預約平台預計於9月27日提供接種第二劑，屆時符合預約資格或收到簡訊提醒者即可預約接種。

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另外，若有出國急迫性須於第一劑後滿28天接種者，請地方政府衛生局指定轄內合約醫療院所於預約平台開打(9月27日)前酌情提供接種。

指揮中心進一步說明，高端疫苗目前第二劑接種間隔至少28天，已於國內接種第一劑高端新冠肺炎疫苗的民眾，若因緊急出國需提前接種第二劑疫苗者，可提供具有付款紀錄的機票與出國日程及留學入學證明或公司外派出國等證明文件，至指定的合約醫療院所，經醫師評估後進行接種。

指揮中心也提醒，民眾前往接種新冠肺炎第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。

同時，在於接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾新冠疫苗接種紀錄卡紀錄及健保卡註記貼紙資料，如均無相關接種證明或資訊者，除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史，合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢，以確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。

▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）

▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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