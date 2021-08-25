本土+0防疫有望鬆綁？陳時中：這兩周重要觀察期

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不過，他也提到境外移入威脅還在，所以在邊境上仍然要嚴守。另外，像有相關不管偷渡客或是走私這樣仍然是威脅的可能因子，台灣海岸線也很長，事實上這可能性還是有，因此會跟相關單位海巡等加強合作，希望把這可能性降到最低，也呼籲民眾發現相關可能性及早通報。
陳時中再次強調，雖然今天看到零是很高興，也算是好的開始，但這只是一絲希望，大家高興，要守好守住，這兩周是非常重要觀察期，要維持住，不能放鬆。
至於8大行業何時能鬆綁？陳時中說，台灣才剛剛達到第一天本土零確診，務必把成果維持住，必須持續觀察一段時間，才可能有進一步鬆綁。
對於一早就有媒體人周玉蔻、台南市長黃偉哲紛紛爆料今日本土零確診，陳時中表示公布零確診消息雖然不算洩露個案資訊，「但他們會知道，我也覺得有點奇怪」，會進一步追查承辦人員是否落實保密，坦言要檢討內部管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。