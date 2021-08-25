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本土+0防疫有望鬆綁？陳時中：這兩周重要觀察期

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最新疫情說明。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中最新疫情說明。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-25 16:21:05

國內本土疫情在經過108天，再次迎來本土零確診，外界也關切防疫警戒是否會鬆綁？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時今（25）日表示，看到加零大家都很高興，但距離清零仍有一段距離，切勿鬆懈，未來2周是非常重要的觀察期，好好守住才有清零的機會。不過，他也鬆口若繼續保持下去，國內相關活動會盡量放鬆，只是邊境還是要緊抓。

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指揮中心今日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例（案16049），自南非入境。另確診個案中新增1例死亡，本土則零確診。對於本土迎來+0，陳時中說非常不容易，大家也都很高興，但不能代表清零，還是有一段距離，但可說本土疫情相對穩定，接下來有關連結案例，如果能夠非常仔細的疫調做好，維持住疫情，還是可以期待的

不過，他也提到境外移入威脅還在，所以在邊境上仍然要嚴守。另外，像有相關不管偷渡客或是走私這樣仍然是威脅的可能因子，台灣海岸線也很長，事實上這可能性還是有，因此會跟相關單位海巡等加強合作，希望把這可能性降到最低，也呼籲民眾發現相關可能性及早通報。

陳時中再次強調，雖然今天看到零是很高興，也算是好的開始，但這只是一絲希望，大家高興，要守好守住，這兩周是非常重要觀察期，要維持住，不能放鬆。

至於8大行業何時能鬆綁？陳時中說，台灣才剛剛達到第一天本土零確診，務必把成果維持住，必須持續觀察一段時間，才可能有進一步鬆綁。

對於一早就有媒體人周玉蔻、台南市長黃偉哲紛紛爆料今日本土零確診，陳時中表示公布零確診消息雖然不算洩露個案資訊，「但他們會知道，我也覺得有點奇怪」，會進一步追查承辦人員是否落實保密，坦言要檢討內部管理。

▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）

▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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