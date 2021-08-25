男團「年齡平均8歲」遭轟！出道4天就解散

大陸近來有一組年齡平均8歲的男團「天府少年團PANDBOUS」宣布出道，不過因為團員年紀太小，引起爭議，原本經紀公司宣布改名，但後來不敵外界批判，於昨（24）日深夜在官方微博宣布把男團解散，算一算，「天府少年團」竟然出道才5天。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-08-25 12:04:59
「天府少年團」共有7位團員，其中年紀最大的僅11歲，最小的才7歲，團體平均年齡只有8歲，他們於20日推出單曲《出發》，並舉辦記者會大動作宣布出道，經紀公司ASE亞洲星空娛樂在21日還於微博發表團體出道契機，同時強調：「經紀團隊也會為此和孩子們一起努力，我們絕不會違背初心，把孩子當作賺錢的工具。」
但是大部分網友不領情，認為不應該讓這麼小的孩子出道，因此嚴厲批判：「沒有不尊重小孩的意思。實話實話，小孩子目前還是應該以學業為主」、「平均年齡8歲，相當於都是一、二年級的學生，這麼早進入娛樂圈真的好嗎」、「別少年了，這是兒童，先讓他們好好上學吧」。
官方得知消息後，隨即在微博發出聲明，文中先是表示，男團沒有資本運作，「我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們，做一件有意義的事。」聲明中則是提到把「天府少年團」改名為「熊貓少兒藝術團」。但聲明依舊止不了輿論壓力，所以官方在昨天深夜再度發文，把「天府少年團」正式解散，從20日至昨天，僅僅出道5日，可以說是最短命男團。