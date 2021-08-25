「人民抗爭馬上抓、碰到黑道就寬容！」時力控警察雙標

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時力黨團幹事長王婉諭表示，近期並非只有陳抗行動會被警察遭受不當對待，當警察逾越正當執法界線，一般人民的基本權利也會受到侵害。如三重移工不當盤查案中，擔任家庭看護的外籍移工，只是出門倒垃圾並站在路邊講電話，就被懷疑為非法逃逸勞工，遭上銬限制人身自由載至警局。當警察事後確認移工的合法身分後，竟選擇丟包不處理。
王婉諭表示，警察職權行使法第6條第1項第6款除了規定警察在指定公共場所、路段及管制站者盤查的權限，也在同條第2項規定，警察援引第6款時，必須基於「防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限」，其指定應由警察機關主管長官為之，也就是警察並沒有隨意盤查的權力。在沒有發生重大公安事件或干擾社會秩序的情況下，指定過大的路段，或者單純以「陌生臉孔」對民眾攔檢，都不是合法的盤查依據。為了保護人民的基本權利不受國家任意侵害，並維持人民對國家公權力的信賴，警政署應嚴格督導基層警察人員的法治教育訓練。
時力黨團總召邱顯智指出，最讓民眾不能接受的，是警察對於真正的黑道，特別是背後有民代等其他力量撐腰時，彷彿比對一般人民更寬容；但遇到像剛剛提到的被迫遷戶、爭取權利的勞工、甚至只是行人或倒垃圾的移工，卻被上銬帶回警局然後丟包在路邊。今年四月，松山分局之亂發生後，更先上演握手8000元和解的爛戲。
時代黨團希望國家的公權力，不要在面對弱勢時，變成國家暴力；更不要在面對黑道時，變成國家沒力。一個民主自由的社會，不允許國家公權力的一國兩制，不允許國家公權力的因人設事，更不允許國家公權力變成打手，去傷害弱勢，去傷害一般人民。