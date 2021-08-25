COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「人民抗爭馬上抓、碰到黑道就寬容！」時力控警察雙標

▲時代力量立法院黨團舉行「面對弱勢國家暴力！面對黑道國家沒力？」記者會，痛批國家公權力執法一國兩制。（圖／記者呂炯昌攝.2021.0825）
▲時代力量立法院黨團舉行「面對弱勢國家暴力！面對黑道國家沒力？」記者會，痛批國家公權力執法一國兩制。（圖／記者呂炯昌攝.2021.0825）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-25 12:30:07

抗爭多年的台南鐵路東移強拆案，近300名警方20日凌晨發動突襲，將60多名抗爭者逐一抬出、昨日美麗華工20人會前往總統府前抗議政府紓困資方，2人因衝撞警方遭移送法辦。時代力量立法院黨團今（25）日舉行「面對弱勢國家暴力！面對黑道國家沒力？」記者會，嚴正抗議近日警方對於南鐵擋拆及美麗華工會抗爭粗暴執法、不當盤查移工與一般人民，面對民進黨黨工之子趙介佑或松山分局之亂等黑道時卻態度寬容，痛批國家公權力一國兩制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力立院黨團副總召陳椒華指出，在各項爭議與人民的聲音出現時，政府應當要拿出耐心與誠信去面對及溝通，但看到的卻是執政者不願意面對人民，卻透過國家暴力解決發聲的人民。集會遊行法已被指出違反憲法所保障人民的基本權利，蔡英文總統也在2008年簽下人權保障書，承諾要修改不合時宜的集會遊行法，民進黨也曾經提出過修改或廢除集會遊行法的修法版本，但目前看到集遊法的修法仍是遙遙無期，威權體制的遺緒與國家暴力仍在集遊法上存在著。

時力黨團幹事長王婉諭表示，近期並非只有陳抗行動會被警察遭受不當對待，當警察逾越正當執法界線，一般人民的基本權利也會受到侵害。如三重移工不當盤查案中，擔任家庭看護的外籍移工，只是出門倒垃圾並站在路邊講電話，就被懷疑為非法逃逸勞工，遭上銬限制人身自由載至警局。當警察事後確認移工的合法身分後，竟選擇丟包不處理。

王婉諭表示，警察職權行使法第6條第1項第6款除了規定警察在指定公共場所、路段及管制站者盤查的權限，也在同條第2項規定，警察援引第6款時，必須基於「防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限」，其指定應由警察機關主管長官為之，也就是警察並沒有隨意盤查的權力。在沒有發生重大公安事件或干擾社會秩序的情況下，指定過大的路段，或者單純以「陌生臉孔」對民眾攔檢，都不是合法的盤查依據。為了保護人民的基本權利不受國家任意侵害，並維持人民對國家公權力的信賴，警政署應嚴格督導基層警察人員的法治教育訓練。

時力黨團總召邱顯智指出，最讓民眾不能接受的，是警察對於真正的黑道，特別是背後有民代等其他力量撐腰時，彷彿比對一般人民更寬容；但遇到像剛剛提到的被迫遷戶、爭取權利的勞工、甚至只是行人或倒垃圾的移工，卻被上銬帶回警局然後丟包在路邊。今年四月，松山分局之亂發生後，更先上演握手8000元和解的爛戲。

時代黨團希望國家的公權力，不要在面對弱勢時，變成國家暴力；更不要在面對黑道時，變成國家沒力。一個民主自由的社會，不允許國家公權力的一國兩制，不允許國家公權力的因人設事，更不允許國家公權力變成打手，去傷害弱勢，去傷害一般人民。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀