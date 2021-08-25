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數位浪潮再度衝擊　時報周刊周刊王紙本停刊

▲創刊43年的「時報周刊」與創刊7年的「周刊王」25日發行最後一刊紙本雜誌。（圖／記者林莞茜攝）
▲創刊43年的「時報周刊」與創刊7年的「周刊王」25日發行最後一刊紙本雜誌。（圖／記者林莞茜攝）

中央社

2021-08-25 12:13:34｜2021-08-25 12:53:36

（中央社記者葉冠吟台北25日電）數位浪潮持續衝擊紙本媒體，創刊43年「時報周刊」與創刊7年「周刊王」已停止印行紙本雜誌，周刊王社長陳肅瑜今天證實這項消息，坦言紙媒早晚都得正視這個窘境，不如早早面對。

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紙本雜誌不敵數位浪潮，繼2018年「壹週刊」、2021年「新新聞」後，成套發行的「時報周刊」與「周刊王」成為第3本從紙本轉型為網路媒體的新聞雜誌。今天將刊出最後一期為「時報周刊」（2271期）與「周刊王」（385期）。

周刊王社長陳肅瑜今天向中央社記者證實「時報周刊」與「周刊王」將停止發行紙本雜誌，專心發展數位網站CTWANT。陳肅瑜坦言，2年前接任社長職務後，就已知道紙本會慢慢走向停刊這一步，並將兩本雜誌內容數位化，創立CTWANT網站。

陳肅瑜表示，開始運營新聞網站後，不僅每週出的數位新聞量遠高於紙本刊出，主要廣告營收也幾乎都來自CTWANT，「紙本的廣告營收已不足以運營自己的存在，無法支撐它的運輸、印刷、通路等費用」。

但陳肅瑜也對親手結束「時報周刊」感到惋惜，坦言沒人願意下這個決定，「但時代就是這樣，總會遇到這一天，如果今天不決定（收刊），再過半年也得決定，是無法避免的」，運營者必須替投資者的錢負責，「早晚都要面對，不如早早面對」。

陳肅瑜表示，「時報周刊」與「周刊王」的編輯部不會受到紙本收刊影響，唯一裁員的部分是紙本發行及文編、美編人員，「我們都是以對員工最優惠的方式辦理，真的只能說抱歉，是時代的眼淚」。

「時報周刊」創刊於1978年3月5日，是台灣首創的八開型綜合性雜誌，以月刊型態發行時期名為「時報雜誌」，1988年改名「時報周刊」至今。

「周刊王」則為旺旺中時媒體集團在台灣發行的綜合性雜誌，創刊於2014年4月16日。後來在2018年1月10日，「周刊王」與「時報周刊」集結一刊兩本成套發行，每週三發行。（編輯：張雅淨）1100825

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