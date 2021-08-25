籃球／亞洲盃男籃資格賽　中華隊陣容堅強明出戰關島

我是廣告 請繼續往下閱讀
在第三階段的比賽，中華男籃的陣容主要偏年輕，國際賽的經驗也稍嫌不足。不過這次整體戰力都有明顯升級，中華男籃想要過關島所組成的「海外混血傭兵部隊」這關，專業球評古硯偉認為這會是一場五五波的對決，雖然關島這次陣容將會缺少主力得分點Jericho Cruz（因為菲律賓職業隊不放人），但有兩位球員要小心提防，一位是曾經來台參加過SBL洋將選秀會，現在是關島的歸化洋將Curtis Washington，另外一位就是在澳洲職籃NBL打球的老將Tai Wesley。球評古硯偉認為Wesley很像是在澳洲打球的「Draymond Green」，他極佳的策應能力將有可能扮演這次關島在攻防兩端的重要核心。加上關島整體陣容，包括能內能外的Washington、Wesley等，總共有六名球員擁有NCAA一級的實力，中華男籃勢必還是要多加留意。
雖然關島的優勢在於「海外混血傭兵部隊」長久培養的默契，還有先天的身材條件。不過Cruz的缺陣，也導致關島的後場戰力受到極大影響，球評古硯偉認為這將會是中華男籃有機會晉級亞洲盃的關鍵。對比關島的後場，中華男籃算是比較佔上風，這次在兩名CBA旅外球員陳盈駿、林韋翰加入之後，整個後場的穩定度大幅提升。如果陳盈駿、林韋翰都能在組織進攻上強勢演出，明確做到教練團下達的指令，加上禁區長人包括謝宗融、周柏臣、李德威，都能守住最後一道防線，還有外線火力都有穩定發揮，那麼中華男籃將有機會看見晉級亞洲盃的希望。
這兩場關鍵戰役，ELEVEN體育家族同樣會送上精彩的轉播服務。原定8月26日（四）下午４點50分起強碰關島的第一戰，因為直播Live時段衝突的關係，所以將改在8月27日（五）上午10點00分起首播。至於再戰關島的第二場，ELEVEN體育家族將在8月28日（六）早上11點50分帶來現場直播。
中華隊第二輪對戰關島兩場賽事預告：
2021/8/27 週五10：00 首播 中華隊 vs 關島 E1/PLUS
2021/8/28 週六11：50 現場直播 關島 vs 中華隊 E1/PLUS