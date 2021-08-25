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江啟臣拜會高市議會　若連任主席將成立「選戰對策平台」

▲國民黨主席江啟臣（左）今（25）日上午到高雄拜會議長曾麗燕（右）和國民黨黨團。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.25）
▲國民黨主席江啟臣（左）今（25）日上午到高雄拜會議長曾麗燕（右）和國民黨黨團。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.25）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-25 12:05:07｜2021-08-25 12:29:30

國民黨主席江啟臣今（25）日上午到高雄拜會議長曾麗燕（右）和國民黨黨團，除了力拚年底的公投過關之外，也不免提到黨主席選舉，江啟臣指出，如果有機會繼續連任主席，選完之後馬上會成立「選戰對策平台」，起碼要讓南部民眾、高雄市民感受到國民黨的誠意。

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江啟臣說，如果年底的公投且順利的過關，從國民黨的角度，對於明年最重要的當然就是打下一個勝利的基礎，明年在高雄，不管是市長議員選舉，一方面最重要的是確保議會正副議長、議員，想連任的議員都能夠繼續連任，然後議員也能夠有這樣也能有新的席次，這是國民黨在高雄市議會的目標。

江啟臣強調，如果有機會繼續連任主席，選完之後馬上會成立「選戰對策平台」，在高雄市議會這邊，或者高雄市的整個作業也會是平台的最優先考量。

▲國民黨主席江啟臣今（25）日上午到高雄拜會議長曾麗燕和國民黨黨團。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.25）
▲國民黨主席江啟臣今（25）日上午到高雄拜會議長曾麗燕和國民黨黨團。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.08.25）
因為國民黨在南部經營，起碼要讓南部民眾、高雄市民感受到國民黨的誠意，包括像市長人選提名，國民黨當然可以想到一些不錯的人選，但是怎麼樣透過一個最謹慎、有效的評估，去提出一個能夠贏的人很重要。

江啟臣認為，高雄是溫暖、熱情的地方，與高雄民眾站在一起，相信高雄市民也能感受到國民黨的誠意，就更有機會爭取繼續為高雄服務的機會，這是針對2022年，而很快的2024年的選戰也快到了，區域立委就相當重要，現在國民黨在高雄沒有半個區域立委，希望能夠突破這樣一個瓶頸、天花板。

而被問到民調似乎略輸於競爭對手朱立倫，江啟臣表示，民調各家做的都不一樣，最重要的是如何在這過程當中，把理念想法傳達給黨員，因為黨內民主黨員做主，既然參選就是把理念講清楚，把訴求跟黨員說清楚、尊重他們的決定，不管如何，選完了大家還是同一個黨，大家都還是在這個家庭，大家應該為國民黨共同目標來努力才對。

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