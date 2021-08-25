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快訊／睽違108天！本土病例＋0 　另有1例死亡

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／Pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／Pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-08-25 14:07:13

國內自5月中爆發本土新冠肺炎疫情以來，曾一天最高535例確診，不過，今(25)日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，國內新增  例新冠肺炎確診1案例，其中本土掛零，這也是距離上次5月9日本土零確之後，在相隔108天之後，台灣再度迎來「+0」的日子，他說非常不容易，但不能代表清零還有一段距離，本土疫情相對穩定，而今日仍有1例境外移入，另有1例死亡病例。

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指揮中心表示，案16049為南非籍20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，於今(2021)年8月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，衛生單位已匡列同班機接觸者3人，均列居家隔離；其餘接觸者匡列中。

指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月23日累計公布14,733位確診個案中，已有13,626人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,548,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,531,924例排除)，其中15,939例確診，分別為1,379例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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