快訊／睽違108天！本土病例＋0 　另有1例死亡

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指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月23日累計公布14,733位確診個案中，已有13,626人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,548,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,531,924例排除)，其中15,939例確診，分別為1,379例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。