分析國產疫苗利弊！林全親口曝：我打莫德納

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針對國產疫苗高端、聯亞，林全也表達看法，他提到，只要是政府認證的疫苗他就認證，對疫苗的看法，林全強調，不管保護力高低，在他來看差不多，都能讓重症機會減少很多。
林全表示，自己身體代謝差，新冠肺炎衝擊大，在不得重症情況下，有疫苗就打，不要花力氣計較，而且不管打什麼疫苗，都有感染可能。
面對國產疫苗沒有進行三期實驗，林全解釋，政府會讓他過，應該就有相當程度保護力，要跟滅活疫苗比，國產疫苗保護力理論上應該更好才對，但無從科學認證，不過林全強調：「即使保護力沒辦法認定，但減少重症上我會給他信心」，他還強調，打疫苗會有副作用，但國產疫苗好像看起來副作用比較低，臨床二期結果也如他預期，副作用比較低。
另外，東洋去年取得「有條件授權」，想要引進德國原廠BNT疫苗，但最終面臨數量等問題破局作收，林全提到，BNT的代理權是在中國復興藥業手上，如果任何在台灣的藥商，都要透過中國復興藥業洽談，是必然商業程序。林全強調，商業談判不是單方面期待就可以，要看緣分，東洋有規劃業務，沒有一定要跟不要，東洋有自己擅長的，但重新代理也不是不可能
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