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分析國產疫苗利弊！林全親口曝：我打莫德納

▲東洋董事長林全，今(25) 舉行媒體見面會。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲東洋董事長林全，今(25) 舉行媒體見面會。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-25 12:28:08｜2021-08-25 12:28:15

台灣東洋董事長林全，今（25）天召開媒體見面會，針對新冠疫苗代工、代理問題正面回應，也親自透露自己已經施打過莫德納疫苗。

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林全提到，他自己有打疫苗，「政府給我什麼時間，輪到我我就打，我打的就是莫德納疫苗」，林全解釋，那時候就只有莫德納疫苗能打。

針對國產疫苗高端、聯亞，林全也表達看法，他提到，只要是政府認證的疫苗他就認證，對疫苗的看法，林全強調，不管保護力高低，在他來看差不多，都能讓重症機會減少很多。

林全表示，自己身體代謝差，新冠肺炎衝擊大，在不得重症情況下，有疫苗就打，不要花力氣計較，而且不管打什麼疫苗，都有感染可能。

面對國產疫苗沒有進行三期實驗，林全解釋，政府會讓他過，應該就有相當程度保護力，要跟滅活疫苗比，國產疫苗保護力理論上應該更好才對，但無從科學認證，不過林全強調：「即使保護力沒辦法認定，但減少重症上我會給他信心」，他還強調，打疫苗會有副作用，但國產疫苗好像看起來副作用比較低，臨床二期結果也如他預期，副作用比較低。

另外，東洋去年取得「有條件授權」，想要引進德國原廠BNT疫苗，但最終面臨數量等問題破局作收，林全提到，BNT的代理權是在中國復興藥業手上，如果任何在台灣的藥商，都要透過中國復興藥業洽談，是必然商業程序。林全強調，商業談判不是單方面期待就可以，要看緣分，東洋有規劃業務，沒有一定要跟不要，東洋有自己擅長的，但重新代理也不是不可能

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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